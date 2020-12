Icefighters können auf Saisonstart hoffen

Neue Hoffnung für die Salzgitter Icefighters: Sobald die Verordnungslage der Politik es zulässt, will der Niedersächsische Eissport-Verband (NEV) den Spielbetrieb in der Eishockey-Regionalliga Nord starten. Und auch die Eissporthalle am Salzgittersee möchte ebenfalls so schnell wie möglich wieder öffnen.

Aufgrund der jüngsten Verlängerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie hat der NEV den gesamten Spielbetrieb im Nordverbund bis einschließlich 10. Januar 2021 ausgesetzt. Falls es im Anschluss das politische „Go“ gibt, soll die geplante Saison beginnen. Diese Entscheidung fiel nach einer Online-Konferenz am vergangenen Freitag, in der sich die stimmberechtigten Mitglieder der NEV-Eishockey-Kommission mit den Präsidenten der dem Nordverbund angehörigen LEV berieten. In der Meldung des NEV geht man nach wie vor davon aus, dass ein Spielbetrieb in der Saison 2020/2021 – wenn auch nicht wie gewohnt – möglich sein könne.

Zwei Wochen Vorbereitungszeit

So soll, sobald es die Verordnungen zulassen, ein „Startsignal“ gegeben werden, woraufhin nach zwei Wochen bereits die ersten Spiele ausgetragen werden könnten. Dies entspräche der gewünschten Vorbereitungszeit, die die meisten Vereine auf Anfrage des Verbandes kommuniziert haben. Dabei würde man direkt im laufenden Spielplan einsteigen. Spiele die bis dahin nicht ausgetragen wurden, fielen dann aus, heißt es weiter.

Neue konkrete Pläne oder Modi gäbe es aktuell nicht, da man bereits viel Zeit in die Planung für alternativen Spielpläne und -modi investiert habe. Es bestehe allerdings die Möglichkeit eines Pokalwettbewerbs oder eine neue Zusammenstellung von Ligen. Der Verband betonte abschließend noch einmal, dass man die Saison nicht absagen werde.

Icefighters sind „heiß“ aufs Eis

„Wir fiebern einem möglichen Start natürlich entgegen“, sagt Icefighters-Coach Radek Vit. Seine Spieler seien „heiß“ zurück aufs Eis zu dürfen. „Meine Jungs wollen spielen. In welcher Form die Saison dann stattfinden wird, werden wir dann sehen“, so Vit. Auch von den anderen Vereinen habe er positive Signale erhalten. „Alle wollen starten, wir warten nur noch auf die Erlaubnis der Politik“, erklärt Vit. Eine zweiwöchige Vorlaufzeit vor einem möglichen Saisonstart hält der Trainer für sehr sinnvoll: „Allein schon um das Verletzungsrisiko und eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden, ist das auf jeden Fall angebracht.“ Derzeit halten sich seine Spieler durch Laufeinheiten und Fitnessübungen individuell fit.

Unabhängig von den Entscheidungen des NEV müssen auch die beteiligten Eishallenbetreiber mitspielen, damit alle Liga-Teilnehmer eine Spielstätte haben. Wie sich die Situation um die Eishallen entwickelt, ist vorerst unklar. Diverse Standorte haben in der vergangenen Woche das Eis abgetaut, so auch Salzgitter. Wer wieder öffnen würde, ist noch nicht bekannt, die Kosten spielen eine Rolle.

Das Eis braucht sieben bis zehn Tage

Am Salzgittersee kann man momentan guten Mutes sein. Andrea Hoth, bei der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH für die Eissporthalle am Salzgittersee zuständig, signalisiert, dass man das Eis sobald die rechtlichen Rahmenbedingungen es erlauben, wieder hochfahren möchte. „Es ist uns nicht nur wegen des Eishockeys sondern auch wegen der Eiskunstläufer, des Eisstockschießens und der öffentlichen Eislaufzeit sehr daran gelegen, die Halle wieder zu öffnen. Wir befinden uns schließlich derzeit in der Hauptsaison“, so Hoth.

So könnte die Eishalle bereits am 9. Januar wieder am Start sein. „Wir brauchen nach einem „Go“ aus der Politik sieben bis zehn Tage, um das Eis wieder herzurichten. Dafür würden wir dann im Schichtsystem arbeiten und alles daran setzen, den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen“, erklärt Hoth.

Für Radek Vit sind das gute Nachrichten: „Diese positiven Signale von der Eissporthalle sind für uns auf jeden Fall super. Wir freuen uns sehr darüber.“ Derzeit habe er viele Sponsorentermine. „Das gehört natürlich auch zu meinem Job. Aber am Ende des Tages wollen wir alle Eishockeyspielen. Dafür machen wir das Ganze.“ Vielleicht ist das bald wieder möglich.