Auch im Winter spielen die Tennisteams eine Übergangssaison

Wie schon im Sommer werden die Tennisspieler aus Salzgitter und Umgebung auch im Winter keine normale Punktspielrunde absolvieren. Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) hat am Wochenende beschlossen, die Spielzeit als sogenannte Übergangssaison durchzuführen. Grund sind die aktuellen Corona-Verordnungen in Niedersachsen und Bremen.

Demnach wird es keine Auf- und Absteiger in den Spiel- und Altersklassen auf TNB-Ebene geben. Die Tabellenersten können aber – je nach geografischen Gesichtspunkten – in der kommenden Wintersaison zum Auffüllen in die höhere Spielklasse aufgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung auf der TNB-Homepage. Abmeldungen von Teams können unter diesen besonderen Bedingungen bis zum 20. Dezember kostenfrei durchgeführt werden. Die Meldegebühr wird allerdings nicht erstattet, da die Vorarbeiten durch den TNB bereits geleistet wurden, heißt es auf der Verbands-Homepage. Doppel werden nur gespielt und gewertet, wenn die Verordnungen es erlauben. Der Punktspielstart ist vorerst in den Januar verschoben worden.

Die Herren 60 des TC SW Steterburg hatten bereits weit vor der Saison ihre Teilnahme in der Oberliga abgesagt und die Mannschaft zurückgezogen. Steterburgs Vorsitzender Reinhard Preis ist selbst Mitglied dieser Mannschaft und erklärt: „Wir haben die Entwicklung der Corona-Pandemie schon frühzeitig prognostiziert und zwei Spieler haben von Anfang an gesagt, dass sie nicht zur Verfügung stehen. Das ist sehr schade, weil wir den Aufstieg in die Oberliga geschafft hatten, aber letztendlich auch verständlich unter den aktuellen Bedingungen.“ Preis wird sich in den kommenden Tagen mit seinem Sportwart und den Mannschaftsführern absprechen, ob weitere Teams zurückgezogen werden.

Auch die Herren 55 des TV Gebhardshagen haben ihr Team kürzlich aus der Nordliga zurückgezogen (wir berichteten). Trainer Ralf Fricke hat nun auch in seinen anderen Teams nachgefragt, wie die Bereitschaft der Spieler aussieht, unter den aktuellen Bedingungen zu spielen: „Die Jungs haben bis Mittwoch Zeit, mir ein klares „Ja“ oder „Nein“ zu geben, danach sehen wir, ob wir eine oder mehrere Mannschaften an den Start schicken.“ Ihm fehlt vom Verband ein klare Aussage und vor allem ein sportlicher Anreiz: „Wenn feststehen würde, dass der Meister definitiv aufsteigt, wäre die Motivation der Spieler sicherlich größer.“ So bestehe nach Meinung des Coaches die Gefahr, wie im Sommer, dass zum Beispiel Verbandsliga-Teams mit wesentlich schwächeren Besetzungen als in normalen Spielzeiten auflaufen.

Beim STV Ringelheim ist man schon etwas weiter: Die Herren 60 wollen in der Bezirksklasse starten. „So wie es derzeit aussieht, werden auch keine anderen Teams zurückziehen, so dass die Saison am 31. Januar starten kann“, erklärt Spieler und Sportwart Ulrich Spanke.

Manuel Wiesner vom TC Bad würde gern in der Verbandsliga der Herren 30 spielen, allerdings ist er dabei auch von den Entscheidungen seiner Mitspieler abhängig: „Wir haben jetzt eine Abfrage gestartet und wollen bis zum Ende der Woche eine Entscheidung innerhalb des Vereins treffen, welche Mannschaften an den Start gehen.“