Eishockeysaison endet, bevor sie angefangen hat

Ausgebremst: Für Ron Friedrich (Mitte) und seine Salzgitter Icefighters wird es in diesem Winter kein Aufeinandertreffen mit dem Hamburger SV und den anderen Konkurrenten in der Eishockey-Regionalliga geben.

Salzgitter Die Salzgitter Icefighters kehren in diesem Winter nicht mehr zurück aufs Eis. Die Regionalliga-Spielzeit fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Die Salzgitter Icefighters können ihre Schlittschuhe und Eishockey-Schläger in diesem Winter im Schrank lassen. „Ich sehe die Eishockey-Saison in der Regionalliga als beendet an“, sagt Götz Neumann, Ligenleiter beim Niedersächsischen Eissport-Verband (NEV), gegenüber der Salzgitter-Zeitung. Die Saison endet für das Team von Radek Vit also, bevor sie überhaupt gestartet ist. Lediglich ein Testspiel gegen den Oberligisten Herford Ice-Dragons (0:9) haben die Stahlstädter absolviert.

Spielbetrieb ist nicht denkbar

Der aktuelle Corona-Lockdown mit seinen Kontakt- und Reisebeschränkungen sei zwar zunächst nur bis zum 31. Januar terminiert, allerdings stünden die Zeichen der Politik für die Zeit danach aktuell nicht auf Lockerungen. „Im Gegenteil – die neuesten Aussagen der Kanzlerin sind deutlich und weisen eher auf Verschärfungen der aktuellen Richtlinien hin. Ein Spielbetrieb ist unter diesen Voraussetzungen nicht denkbar“, so Neumann, der für die norddeutschen Ligen bis zur Regionalliga verantwortlich ist. Seine Ansichten wird er auch den Präsidenten der fünf norddeutschen Landesverbände mitteilen, die final über den Saisonabbruch entscheiden müssen.

Sommermonate entscheiden über Saisonstart 2021/2022

„Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir schon im Oktober für klare Verhältnisse gesorgt, um den Planungen der Vereine eine solide Basis zu geben. Denn die Entwicklung der Corona-Zahlen war schon damals eindeutig“, so Neumann. Sein Blick geht bereits in Richtung kommenden Winter und der Saison 2021/2022. Ob und wie es in der neuen Spielzeit weiter gehen werde, müsse die Entwicklung über die Sommermonate zeigen. „Das hängt auch viel von der Politik ab und wie schnell die Corona-Impfungen im Land voran kommen. Ich gehe jetzt mal von einem Saisonstart nicht vor November aus“, wagt Neumann eine ungewisse Prognose.

Hoffnung auf Freundschaftsspiele

Für Icefighters-Trainer Radek Vit kommt die Nachricht nicht überraschend: „Wir kriegen die Corona-Zahlen natürlich auch mit und die werden ja eher schlechter als besser.“ Eine Resthoffnung auf einen Saisonstart habe es zwar immer noch gegeben, aber die wurde mit der Zeit immer kleiner. „Falls sich die Corona-Situation doch noch entspannen sollte, wäre es für die Jungs und uns Trainer schön, wenn wir zumindest trainieren und vielleicht das ein oder andere Freundschaftsspiel bestreiten könnten. Denn die Sehnsucht nach dem Zusammensein und dem Sport, den wir alle mit viel Leidenschaft betreiben, ist groß“, so Vit.

Eishalle wartet auf grünes Licht der Politik

Auch Andrea Hoth, bei der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter (BSF) für die Eissporthalle zuständig, wünscht sich eine Besserung der aktuellen Lage. „Sobald es für uns möglich ist und grünes Licht von der Politik kommen sollte, würden wir den Eissportbetrieb wieder aufnehmen“, so Hoth. Die Saison gehe offiziell bis zum Gründonnerstag am 1. April. „Irgendwann gibt es einen Zeitpunkt, wo sich die Eisaufbereitung wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Aber wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir die Tore diese Saison noch einmal öffnen können“, erklärt Hoth und nährt damit auch die Hoffnung der Salzgitter Icefighters, zumindest noch einmal am Salzgittersee trainieren zu können. rp