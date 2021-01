Fußballer können ab kommender Saison fünfmal wechseln

In Zukunft dürfen sich mehr Spieler von Union Salzgitter (weiß) und dem MTV Wolfenbüttel auf den Auswechselbänken (im Hintergrund) Hoffnungen machen, in das Spielgeschehen auf dem Platz eingreifen zu können (Archivbild).

Der Aufwand, den Adrian Borgs betrieben hat, hat sich gelohnt. Der Fußball-Obmann des SV Union Salzgitter hatte für den Bezirkstag des NFV-Bezirks Braunschweig am Samstag einen Antrag eingereicht, der eine Erhöhung des Wechselkontingents von derzeit drei Spielern pro Mannschaft auf fünf Spieler ab der kommenden Saison vorsieht. Am Ende erzielte dieser Antrag eine knappe Mehrheit. Die neue Regelung gilt für alle Bezirks- und Landesligateams im Herrenbereich.

21 zu 19 Stimmen

21 Delegierte stimmten bei der Online-Veranstaltung für den Union-Vorschlag. 19 Teilnehmer waren dagegen, fünf enthielten sich. „Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass sich der Antrag, wenn auch mit knapper Mehrheit, letztendlich durchgesetzt hat“, erklärt Borgs, der sich vor der Abstimmung ein Meinungsbild bei allen 91 Vereinen im Bezirk Braunschweig eingeholt hatte. 63 Klubs sprachen sich für eine Erhöhung und nur einer dagegen aus. „Ich denke, die 19 Gegenstimmen sind auch zu respektieren, wir sind schließlich in einer Demokratie. Aber schlussendlich bin ich sehr froh, dass wir es geschafft haben, den Willen der großen Mehrheit durchzusetzen“, sagt Borgs.

Geändertes Meinungsbild

Damit setzt sich der SV Union auch gegen den wiedergewählten Bezirksspielausschussvorsitzenden Jörg Zellmer durch, der in seinem Antrag auf eine Erhöhung auf vier Auswechslungen pro Mannschaft pro Spiel plädiert hatte. Zellmer habe während des Bezirkstags noch einmal darauf hingewiesen, dass der Spielausschuss auch schon vor der aktuell unterbrochenen Saison eine Erhöhung des Wechselkontingents angedacht hatte. Eine Abfrage der Kreisvorstände habe damals allerdings ergeben, dass dies bei den Vereinen nicht gewünscht sei. Dies hat sich in der Zwischenzeit geändert, wie das Ergebnis der Umfrage von Borgs sowie das Votum beim Bezirkstag beweist.

Kreisspielausschuss beschäftigt sich mit der Thematik

Für die Ligen im Kreis Nordharz gelten die neuen Regelungen vorerst nicht. Allerdings wird sich der Kreisspielausschuss mit der Thematik befassen. Das bestätigt dessen Vorsitzender Peter Finselberger gegenüber dieser Zeitung. „Ich sehe vor allem in den unteren Ligen eine Gefahr, dass die zweiten und dritten Mannschaften durch eine Erhöhung auf fünf Auswechselspieler geschwächt werden, wenn bei den ersten Mannschaften mehr Leute auf der Bank Platz nehmen“, erklärt Finselberger seine Bedenken. Der Spielausschuss werde sich deshalb eingehend mit dem Thema beschäftigen. Eine Abkehr von der aktuellen Regelung könne dann durch eine Ausschreibungsänderung vollzogen werden, gegen die Vereine dann Einspruch einlegen könnten. „Dann wird das Ganze beim Staffeltag vor der Saison besprochen. Natürlich können Vereine aber auch selbst einen Antrag stellen, der dann beim Kreistag zur Abstimmung kommt“, so Finselberger.

Deutliche Kritik an Funktionäre

Neben der Freude über das Wahlergebnis, spart Union-Obmann Borgs aber auch nicht mit Kritik: „Es gibt keine Konkurrenzsituation für die Kreis- und Bezirksvorstände. Warum kann nicht alles offen kommuniziert werden, was in den verschiedenen Ausschüssen besprochen und geplant wird?“ Die Mail, die Borgs an alle 91 Vereine verschickt hat, hätten seiner Meinung nach auch der Bezirk oder die Kreise verschicken können, um sich so ein Meinungsbild einzuholen. „Ich bin einfach sehr enttäuscht, dass ständig Dinge diskutiert werden, ohne an der Basis mal nachzufragen, was eigentlich gerade Phase ist“, wünscht sich Borgs mehr Kommunikation zwischen den Vorständen und den Vereinen.