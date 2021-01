SV Innerstetal scheitert am späteren Sieger

Luca Rosowski, Sascha Lichter und Florian Gashi vom SV Innerstetal nutzen die fußballfreie Zeit und stillen ihre Sehnsucht nach dem runden Leder an der Playstation 4. In der Fußballsimulation „Fifa 21“ wollte sich das Trio am vergangenen Wochenende beim 3. NFV-eFootball für die Vorrunde des DFB-ePokals qualifizieren. Das Vorhaben scheiterte am späteren Sieger.

Neuer Modus

Anders als im vergangenen Jahr, als das Turnier mit den besten Teams aus ganz Niedersachsen noch in der Hannoveraner Swiss Life Hall vor 1.000 Zuschauern ausgetragen wurde, trafen sich die 55 Teilnehmer diesmal Corona-bedingt ausschließlich virtuell an der Playstation 4. Im 90er-Modus (alle Mannschaften haben die gleiche Stärke) entschieden 1-gegen-1-Duelle über das Weiterkommen. Maximal drei Partien wurden pro Runde gespielt – die Mannschaft, die zuerst zwei davon für sich entschied, kletterte im Turnierbaum voran. Dabei waren die Einzelergebnisse der Partien nicht entscheidend, sondern nur der Sieg an sich.

Ein Start nach Maß

„Im Vergleich zum Kreispokal, den wir gewonnen haben, wurde der Modus leider von 2-gegen-2 auf 1-gegen-1 geändert. Ein Nachteil für uns, weil Luca und ich uns inzwischen schon sehr gut eingespielt hatten“, erklärt Sascha Lichter. Trotzdem gelang der Turnierstart. Nach einem Freilos in Runde eins, wurde es für das SVI-Trio gegen den SV Germania Ripdorf aus Uelzen erstmals ernst. Allerdings mussten lediglich Rosowski und Lichter eingreifen, denn nach dem 4:3 von Rosowski und dem 3:2 durch Lichter stand das Weiterkommen bereits nach zwei Spielen fest.

„Verdienter Sieger“

Im Achtelfinale sah es nach der ersten Partie gegen den Göttinger Vertreter SG Lenglern/Harste zunächst auch gut aus. Rosowski setzte sich mit 3:2 gegen seinen Konkurrenten durch. Allerdings konnte Lichter diese Vorlage nicht ganz nutzen und musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Das Entscheidungsspiel musste her und hier verlor Gashi deutlich mit 1:5. Die Qualifikation für den DFB-ePokal war dahin. Kleiner Trost für die Jungs vom SV Innerstetal: Die SG Lenglern/Harste setzte sich später im Finale gegen den FC Eintracht Cuxhaven I mit 2:1 durch und feierte den Gewinn des 3. NFV-eFootball Cups. „Die Jungs waren schon mit Abstand das stärkste Team im Wettbewerb und haben verdient gewonnen“, so Lichter.

Hoffnung auf Rückkehr zum Doppel

SVI-Kicker Lichter geht davon aus, dass das Turnier im kommenden Jahr wieder im 2-gegen-2-Modus ausgetragen wird: „Die ursprüngliche Idee der Verantwortlichen dahinter war und ist immer noch der Teamgedanke. Im Doppel ist das Spiel auch wesentlich komplizierter. Wir rechnen uns dann auch wieder mehr Chancen aus.“ Im vergangenen Jahr, als er an der Seite von Rosowoski Fünfter wurde, habe er sich beim Turnier in Hannover mit den vielen Zuschauern schon fast wie ein Profi gefühlt: „Das war schon grandios und ich hoffe, dass wieder solche Events stattfinden werden, wenn Corona vorbei ist.“

rp