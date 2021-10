Viktoria-Damen verschlafen den Start erneut

Für die Handballdamen des FC Viktoria Thiede sollten die Heimspiele in der Regionsoberliga künftig in der zwölften Minute beginnen. Gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig hätte es dann zu einem Unentschieden gereicht, so blieb die Anzeigetafel im Abschiedsspiel für Tessa Sommer bei 15:22 stehen.

Viktoria Thiede – Eintracht Braunschweig 15:22 (5:12).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Im Endeffekt laufen wir das ganze Spiel dem 0:7-Start hinterher“, hadert Trainer Steven Mohrmann. Wie schon zum Saisonauftakt, als es gegen die HG Elm nach elf Minuten 1:7 stand, verschliefen die Thiederinnen die Anfangsphase komplett. Dieses Mal hieß es nach elf Minuten 0:7.

Zu viele Ballverlust und keine Durchschlagskraft

Im Angriff agierten die Gastgeberinnen viel zu statisch, völlig ohne Durchschlagskraft. Klare Würfe wurden kaum kreiert, zumeist ergab sich aus der Not heraus ein Abschluss. Die Nervosität in der Offensive spiegelte sich auch bei den Ballverlusten wieder. Stolze 13 Stück leistete sich die Viktoria in der ersten Halbzeit. So hatte die Eintracht leichtes Spiel und kam zu einigen einfachen Toren über Tempogegenstöße.

Ab dem ersten Tor durch Nadine Mau lief es besser für Thiede. In den Angriff kam mehr Struktur und die Abwehr packte fester zu, auch wenn das mit zahlreichen Siebenmetern für die Gäste bestraft wurde. Nach dem Pausentee waren es wieder die Gäste, die die ersten Tore warfen, doch die Viktoria antwortete prompt. So entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Viktoria sogar gute Chancen herausarbeitete und -spielte, von denen sie jedoch nicht alle verwandelte. Mal stand der Pfosten im Weg, mal Braunschweigs gute Torfrau.

Sophie Mruwka im Tor mit überragendem Spiel

So verpassten es die Thiederinnen, das Ergebnis schöner zu gestalten. Denn andersrum hätten sie sich auch nicht beklagen können, höher zu verlieren, wäre da nicht Sophie Mrukwa als Thiedes Beste im Tor gestanden. Mit 14 Paraden, darunter zwei gehaltene Siebenmeter, wäre es ihre Leistung wert gewesen, zumindest die zweite Hälfte für sich zu entscheiden. Unter dem Strich war es eine verdiente Niederlage.

„Man hat gesehen, dass unsere jungen Spielerinnen noch ziemlich nervös sind und erst Erfahrungen sammeln müssen. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre ein besseres Resultat möglich gewesen, was besonders für Tessa Sommer einen schöneren Abschied bedeutet hätte, die uns wegen ihres Studiums leider verlässt“, analysierte Mohrmann die Partie.

Viktoria Thiede: Mrukwa; Nadine Mau (4 Tore/1 Siebenmeter), Pelka (3/1), Michelle Mau (2), Koerfer (1), Sander (1), Sommer (1/1), Thiemann (1), Tschirpig (1), Wiesner (1), Hrdina, Krüger, Schüller.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de