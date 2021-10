Union Salzgitter erobert mit zwei Siegen Platz eins

Salzgitter-Bad. Der schwedische Starspieler Johan Hagberg zaubert in der Gymnasium-Sporthalle und führt sein Team an die Tabellenspitze der Tischtennis-Oberliga.

Besser konnte es nicht laufen: Der SV Union Salzgitter hat zweimal sein Heimrecht genutzt und mit zwei Erfolgen die Tabellenspitze in der Tischtennis-Oberliga übernommen. Die Sölter triumphierten über den TV Hude und die TuS Lutten jeweils 7:3.

Zu verdanken hatten die Gastgeber ihre Erfolge nicht nur dem überragenden Schweden Johan Hagberg, sondern auch Nils Schulze, die an diesem strapaziösen Wochenende zusammen zehn Punkte für die Sölter holten. „Wir sind weiter im Rennen um den Titel dabei und sehr glücklich“, bilanziert Teamchef Stefan Blanke.

SV Union Salzgitter- TV Hude 7:3. Gerade in der Anfangsphase konnten sich die Sölter in der neuen Umgebung der renovierten Sporthalle des Gymnasiums Salzgitter-Bad keine Vorteile erarbeiten. Zwar behielt die Links-Rechtskombination Johan Hagberg und Nils Schulze gegen das Oldie/Youngster-Duo aus Hude, Peter Igel/Sören Dreier, in vier Sätzen die Oberhand, aber der ehemals beste Abwehrspieler Niedersachsens, Igel, drehte permanent seinen Schläger, dass selbst der schwedische Ausnahmekönner Hagberg häufig zu Fehlern verleitet wurde.

Am Nachbartisch konnten Felix Wilke und Florian Wagemann dem Angriffsdruck des irischen Natrionalspielers Ryan Farrell und Florian Henke beim 1:3 zu wenig entgegensetzen. Pari endete auch die Überkreuzausbeute der Kontrahenten. Während Hagberg klug auf den Anti-Belag von Igel reagierte, wählte Wilke gegen den erst 16-jährigen Dreier die falsche Taktik. „Felix kam noch nicht mit seinen neuen Belägen zurecht. Die Bälle fielen einfach runter“, bedauerte Blanke.

Schulze eröffnet die Einzel-Dominanz

Danach übernahmen jedoch die Gastgeber, angeführt von Schulze, die Regie. Dabei demoralisierte der frühere Jugend-Nationalspieler seinen Kontrahenten Henke insbesondere im vierten Durchgang mit 11:1. Seinem Beispiel folgten in Serie auch Wagemann gegen den Iren Farrell und Hagberg erteilte auch dem täglich trainieren Internatsschüler Dreier eine 3:0-Lektion. Mentale stark zeigte sich Wilke gegen den alten Fuchs Igel (57), als er trotz eines 3:7-Rückstands im Entscheidungssatz noch 11:8 gewann. Schulze erhöhte gegen Vodde zum 7:2. Wagemanns Punktverlust gegen Henke besaß nur noch statistischen Wert.

SV Union Salzgitter – TuS Lutten 7:3. Mit diesem Schnelldurchgang hatten die Gastgeber nicht gerechnet. Nach kaum mehr als zwei Stunden durften die Gäste aus dem Raum Vechta die Heimreise wieder antreten. Dabei war es erneut Hagberg, aber auch Schulze und Wagemann zu verdanken, dass die Partie so zeitnah endete. Der frühere schwedische Jugend-Nationalspieler brillierte nicht nur an der Seite von Schulze, sondern überließ Kristof Sek kaum mehr als eine Statistenrolle.

Topduell der Liga geht an Hagberg

Tischtennis auf hohem Niveau zelebrierte der Skandinavier auch im Topduell mit dem höher bewerteten litauischen Nationalspieler Agnius Kacerauskas (QTTR 2185). „Johan hat Agnius regelrecht auseinandergenommen und selbst aus schwierigen Situationen noch mit seiner unglaublichen Athletik gepunktet“, lobt Blanke seinen Topmann mit dem Zusatz: „Das ist der beste Spieler, den wir je hatten.“

Für die Totalausbeute im unteren Paarkreuz der Sölter sorgten anschließend noch Schulze und Wagemann. Etwas Glück fehlte allerdings einmal mehr Wilke, der nicht nur Kacerauskas den Vortritt lassen musste, sondern gegen Sek auch einen Matchball im fünften Satz vergab.

