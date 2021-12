Anti-Lauf der Icefighters geht weiter

Jakub Müller (in Schwarz in der Mitte) und die Icefighters straucheln erneut auf heimischen Eis und verlieren gegen den Adendorfer EC mit 2:3.

Es ist derzeit wie verhext für die Salzgitter Icefighters in der Eishockey-Regionalliga Nord. Gegen den Adendorfer EC setzte es mit dem äußerst niveauarmen 2:3 die achte Niederlage in Serie. Die Pleite war besonders ärgerlich, weil die Gastgeber mit einem Sieg Anschluss in der Tabelle an die Gäste gefunden hätten. Angesichts des größtenteils blutleeren Auftritts der Icefighters wäre dies aber irgendwie unverdient gewesen.

Salzgitter Icefighters – Adendorfer EC 2:3 (1:2, 0:1, 1:0). Keine 200 Sekunden waren gespielt, da dürften die meisten der 110 Besucher, die trotz der verschärften 2G+-Regelung den Weg in den Chinadome fanden, ihr Kommen bereut haben. Von Angriffsdruck der Adendorfer war optisch nichts zu sehen, trotzdem zappelte die Scheibe zweimal im Netz, weil die Mannen von Trainer Radek Vit in der Abwehr schlichtweg pennten.

Hoffnungsschimmer im Powerplay

Es dauerte bis zur elften Minute, ehe Christian Pelikan nach sehenswerter Vorarbeit von Daniel Herklotz die erste gute Chance für die Hausherren hatte, jedoch traf er den Puck bei seinem Schussversuch nicht richtig. Beide Mannschaften neutralisierten sich in der Folge gegenseitig. Einen Hoffnungsschimmer bot das erste Powerplay der Salzgitteraner. Martin Záhora bediente Lucas Engel mustergültig, der mit Überzeugung abschloss und die Scheibe in den Winkel hämmerte.

Den moralischen Aufschwung wollten die Gastgeber im zweiten Drittel nutzen, doch von Angriffswirbel oder wenigstens druckvoller Offensive war auf dem Eis dann nichts zu sehen. In Verlegenheit konnten die Icefighters die Heidschnucken nicht mal annähernd bringen. Stattdessen unterlief ihnen ein Wechselfehler, der mit einer Zweiminutenstrafe geahndet wurde. In der Unterzahl kassierte Vits Team das 1:3. Die Schockstarre dauerte bis zur letzten Drittelpause an.

Keiner übernimmt Verantwortung

Im Schlussabschnitt war von Aufbäumen kaum etwas zu sehen. Kein einziger Icefighter schien das Zepter in die Hand nehmen zu wollen. Heraus sprangen vornehmlich Verlegenheitsschüsse, die Adendorfs Verteidigung und Torhüter vor keine große Herausforderung stellten. Der Blick auf den Rängen ging regelmäßig zur Uhr, wann die schwache Vorstellung endlich vorbei sein würde.

So musste Bruder Zufall helfen. Nach einem Schuss von Maximilian Rötsch wollte Adendorfs Abwehr die Scheibe aus dem eigenen Drittel bugsieren, traf aber nur den Rücken eines Mitspielers. Der Abpraller landete bei Jannis Bahr, dem der kaum noch erwartete Anschlusstreffer gelang. Als die Gäste dann nur wenige Augenblicke später einen Spieler auf die Strafbank schicken mussten, wurde es tatsächlich noch einmal spannend.

Doch die Überzahlsituation spielten die Icefighters schlecht aus, Adendorf brachte die Zeit clever über die Runden und durfte am Ende über den Auswärtssieg jubeln. Immerhin war es kein 1:8-Debakel wie in Adendorf und mit drei Gegentoren deutlich weniger als in den vergangenen sieben Spielen.

Harsefeld fehlen Testmöglichkeiten

Dass die Sonntagspartie gegen Harsefeld ausfiel, weil die Tigers laut eigener Meldung mangels Testmöglichkeiten im Landkreis Stade ihren Spielbetrieb einstellen mussten, könnten die Fans als willkommene Pause ansehen. Denn bei einer weiteren Niederlage hätten die Icefighters die Rote Laterne von Harsefeld übernommen.

Auf der anderen Seite wurden sie um die Gelegenheit gebracht, schnelle Wiedergutmachung zu betreiben und die Pleitenserie endlich zu beenden. So muss sich Radek Vit etwas einfallen lassen, wie er sein Team bis zum nächsten Wochenende wieder aufrichten kann.

Spiel kompakt:

Tore: 0:1 (2.), 0:2 (4.), 1:2 Lucas Engel (17.), 1:3 (33.), 2:3 Jannis Bahr (57.)

Strafzeiten: Icefighters: 2 – Adendorf: 4

Icefighters: Korff, Schoch – Friedrich, T. Herklotz, Bahr, Müller, Pelikan, Borisov, Binias, Wiechoczek, Zahora, Bersevics, D. Herklotz, Siglreithmaier, Wilke, Simak, Ceglarski, Engel, Rötsch.

