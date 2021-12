SG STV/MTV Salzgitter siegt und klettert in der Tabelle

So schnell kann es gehen. Mit zwei klaren Heimsiegen in Folge haben die Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter in der Staffel B der Regionalliga den Anschluss an die drei ersten Plätze hergestellt und sich zum Tabellenende etwas Luft verschafft.

SG STV/MTV Salzgitter – MTV 48 Hildesheim 3:0 (25, 19, 22). Der Sieg der Hausherren hätte deutlicher ausfallen können, ja müssen. „Hildesheim hatte wohl keinen besonders guten Tag“, beschrieb SG-Kapitän Kevin Wieloch die Vorstellung der Domstädter. Diese lagen im ersten Durchgang bis 19:18 für die SG ständig im Rückstand, setzten dann aber die Vorgaben ihres Trainers in der zweiten Auszeit der Salzgitteraner um und übernahmen ihrerseits die Führung, wobei die Gäste in der Folgezeit zwei Satzbälle nicht nutzen konnten. Quasi im Schlussspurt sicherten sich die Gastgeber diesen Satz.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hildesheimer Block bereitet der SG erhebliche Probleme

Waren es hier vor allem verschlagene Aufgaben, die dem MTV 48 Punkte bescherten, so hatte die SG in der Folgezeit Probleme, über die Außenpositionen den Block der Gäste zu überwinden, die dadurch mehrfach punkteten. Auch die Annahme der SG war nicht konstant gut, was letztlich dazu führte, dass den eigenen Angriffen die Durchschlagskraft fehlte. Klappte es mit der Annahme, dann war Hildesheim sowohl im Block wie in der Feldabwehr chancenlos. Kein Wunder, dass SG-Trainer Gjoko Josifov, der sich zweimal selbst für Aufgaben einwechselte, mehr als unzufrieden war. Seine Ansprache in der ersten Satzpause schien Wirkung zu zeigen, denn fortan erarbeitete sich die SG eine leichte Führung, die sie bis zum Ende des zweiten Durchgangs stetig ausbaute. Bis zum zwischenzeitlichen 15:15 war aber auch Satz zwei umkämpft, zumal der SG-Block noch zu oft seitwärts passiert wurde.

Unnötige Fehler machen den dritten Satz spannend

Im dritten Satz sah es so aus, als habe Hildesheim mental schon mit der Partie abgeschlossen, weil sich die SG schnell einen Vorsprung erarbeitete. Unnötige Fehler ließen den Gast noch einmal zum 21:21 ausgleichen. Über 24:21 verwandelten die Gastgeber ihren zweiten Matchball. „Zum Schluss hat es für uns doch noch gereicht“, zeigte sich Kevin Wieloch erleichtert. Seine Mannschaft habe ein wichtiges Spiel für sich entschieden, verwies er auf die Bedeutung des Ausgangs dieser Partie, die zuvor vom Tabellenbild her den Anstrich eines Kellerduells hatte.

SG STV/MTV: Christian Suchanek, Jannik Feustel, Josifov, Schneider,Wieloch, von Zepelin, Lindenberg, Tobias Feustel, Baltzer

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: [email protected]