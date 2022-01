„AdventSZläufer“ sammeln 12.000 Euro für Hospiz-Initiative

„Halt’ dich fit und tue Gutes“ – so könnte das Motto der Spendenaktion „AdventSZläufer“ des Vereins „Wir helfen Kindern“ (WhK) lauten, die im Dezember insgesamt 73 Läuferinnen und Läufer aus Salzgitter und Umgebung zu sportlichen Höchstleistungen angespornt hat. Insgesamt 7314,8 Kilometer (rund 100 Kilometer pro Teilnehmer) sind es am Ende in Summe geworden. Durch Sponsoren sind somit 12.000 Euro zusammengekommen, die am gestrigen Mittwoch vom WhK-Vorsitzenden Volker Machura und seinem Team an die Hospiz-Initiative Salzgitter überreicht wurden. Hier kommt das Geld der Kinder- und Jugendtrauerarbeit zu Gute.

In der Laufwertung auf Platz 2 landete Stephan Janecek von der Triathlon-Sparte des SV Glück Auf Gebhardshagen. Exakt 559,6 Kilometer hat er in 24 Tagen erlaufen. Durch mehrere Sponsoren kommt er auf eine Einzelspendensumme von 1200 Euro. „Ich bin wirklich stolz auf meine Leistung. Vor allem freue ich mich, dass das Geld ausschließlich von Freunden kommt, die sich sofort bereit erklärt haben zu spenden“, so Janecek.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gleichzeitig ist er mit dem Spendenziel, das er vor Beginn seiner Laufaktivitäten wie alle „AdventSZläufer“ nicht kannte, sehr zufrieden: „Ich bin selbst ehrenamtlich beim Kinder-Hospiz Löwenherz in Braunschweig tätig und weiß, dass das Geld bei der Hospiz-Initiative sehr gut aufgehoben ist.“

Bei der Spendenübergabe nutzte Janecek die Chance, sich von den Kinder- und Jugendtrauerbegleiterinnen Caren Dittrich und Birgit Beyer die Räumlichkeiten der Hospiz-Initiative an der Swindonstraße in Lebenstedt zeigen zu lassen. Im frisch renovierten Raum für jugendliche Trauergruppen erklärte Dittrich, dass die Arbeit der Hospiz-Initiative und damit auch der Kinder- und Jugendtrauerbegleitung nur durch Spenden, wie die der „AdventSZläufer“, möglich sei.

„Dementsprechend glücklich sind wir über die tollen sportlichen Leistungen und die dadurch entstandene Summe“, sagte Dittrich. Von dem Geld könnten unter anderem neue Möbel angeschafft, aber auch die Weiterbildung der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer finanziert werden.

Aktuell gibt es zwei Kinder- und eine Jugendtrauergruppe, die in den Räumlichkeiten der Hospiz-Initiative betreut werden. Dabei erhalten die 45 betreuten Kinder und Jugendlichen Unterstützung bei Verlusten oder der Bewältigung von Traumata. „Seit ich 2018 hier angefangen habe, haben wir insgesamt mehr als 900 Beratungen durchgeführt“, so Dittrich. Seit 2011 gibt es die Kinder- und Jugendtrauerarbeit in Salzgitter. Zum Jubiläum passe die Spende perfekt.

Auf einen Blick:

Vom 1. bis 24. Dezember haben insgesamt 73 „AdventSZläufer“ aus Salzgitter an der Spendenaktion von „Wir helfen Kindern“ teilgenommen. Am Ende sind dabei 7314,81 Kilometer zusammengekommen. Jeder Läufer und jede Läuferin hat also im Schnitt gut 100 Kilometer in 24 Tagen absolviert. Durch private und öffentliche Sponsoren wurde die Laufleistung mit unterschiedlichen Beträgen honoriert, wodurch die Spendensumme von 12.000 Euro zustande gekommen ist.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de