Im letzten Aufeinandertreffen Anfang Januar flogen mehrmals die Fäuste zwischen den Salzgitter Icefighters (in schwarz) und den Harzer Falken. Für Icefighters-Kapitän Roman Löwing sind die Zwistigkeiten beim erneuten Duell am Sonntag kein Thema mehr.

Lebenstedt. Eishockey: In den zurückliegenden Duellen ging es heiß her auf dem Eis. Wird es am letzten Vorrunden-Spieltag der Regionalliga wieder so hitzig?