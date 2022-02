Klassenerhalt rückt näher für die SG STV/MTV Salzgitter

Wieder einmal war Nervenstärke gefragt, ehe die Regionalliga-Volleyballer der SG STV/MTV Salzgitter einen wichtigen Sieg auf dem Weg zum Klassenerhalt feiern durften. Im Nachholspiel beim MTV 48 Hildesheim gab es einen Fünfsatzerfolg.

MTV 48 Hildesheim – SG STV/MTV Salzgitter 2:3 (20:25, 25:15, 25:21, 21:25, 10:15). Die Partie begann gut für die Gäste, die einmal mehr auf die Unterstützung ihres Trainers Gjoko Josifov verzichten mussten. Ihn vertrat als Spielertrainer Daniel von Zepelin. „Er hat seine Sache gut gemacht“, lobte SG-Kapitän Kevin Wieloch seinen Mitspieler.

Im ersten Satz gelang es beiden Mannschaften zweimal jeweils drei Punkte in Folge zu machen, ehe sich die Gäste beim 16:12 auf vier Zähler absetzten und den Vorsprung bis zum Ende verteidigten.

Die Hausherren, die von der Tabellensituation her mehr als die Gäste unter Druck standen, spielten mit einem großen Kader, der in den Folgesätzen Grund zum Jubeln bekam. „Vom zweiten Satz an lief es nicht mehr so gut“, kommentierte Wieloch. Die Annahme war zwar weiterhin stabil, aber Zuspiel und Angriff klappten nicht wie gewünscht. Hildesheim zog im zweiten Satz schnell auf 7:2 davon und punktete auf dem Weg zum Satzgewinn gleich dreimal mit fünf Zählern in Folge.

Da Hildesheims Abwehr auch im dritten Satz gut arbeitete, gelang es den Gästen nicht, mehr als den zweimaligen Ausgleich zum 16:16 und 18:18 zu schaffen. Drei Punkte der 48er zum 23:20 brachten die Vorentscheidung. Gegen die weiter stabil agierenden Gastgeber setzte die SG ab dem vierten Satz wie vor Wochenfrist auf ihre Willensstärke. Diese reichte, um Ende des vierten Durchgangs mit drei Punkten in Serie von 15:16 auf 18:16 zu stellen. Hildesheim ging beim 21:20 noch einmal in Führung, ehe die SG den Satzausgleich erzwang.

Über 7:4 und 14:9 sicherten sich die Salzgitteraner im Tiebreak dann den wichtigen Sieg. „Wieder nur zwei Punkte für uns, aber auch die sind wichtig. Damit rückt der Klassenerhalt in greifbare Nähe“, freute sich der SG-Kapitän.

SG STV/MTV: C. Suchanek, J. Feustel, Schneider, Wieloch, Bodenstedt, von Zepelin, Lindenberg, Hauberg, T. Feustel, Baltzer.

