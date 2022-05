Sowohl der SV Innerstetal (in Rot) als auch der TSV Üfingen benötigen noch Punkte, um in Sachen Klassenerhalt ganz sicher zu sein.

Salzgitter. In der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga 3 will der MTV Lichtenberg seinen Mittwoch-Sieg gegen Münchehof mit einem Erfolg in Rhüden veredeln.