Vahdet holt 0:3 auf und verliert in letzter Minute

Die Tore von Bayram Üsküplü (am Ball) und Sadik Balikci (im Vordergrund) reichten dem KSV Vahdet Salzgitter gegen den SV GW Calberlah (in Grün) nicht zu einem Punktgewinn auf heimischen Rasen.

Ein Wechselbad der Gefühle im Can-Sportpark endete mit dem schlechteren Ausgang für den KSV Vahdet Salzgitter. Die Landesliga-Fußballer haben zunächst einen 0:3-Rückstand aufgeholt, dann aber gegen den SV GW Calberlah noch durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 3:4 (0:2) verloren und gehen mit null Punkten aus diesem Kellerduell heraus.

Vahdet machte über weite Strecken der ersten Halbzeit das Spiel, hatte Vorteile in Sachen Ballbesitz, probierte es durch die Mitte und über die Außen. Doch zu Chancen im Strafraum kamen die Hausherren selten. Bayram Üsküplü versuchte es mehrmals mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Hüseyin Demir sorgte mit einem flach geschossenen Freistoß für Gefahr.

Doch die Abwehr der Gäste agierte zu robust. Nach Ballgewinnen der Calberlaher ging es oft schnell nach vorn. So spielten die Gäste in der 12. Minute schnell über rechts, ließen eine Flanke in den Strafraum gleiten, wo in der Mitte Marius Greszik zum 1:0 ins Tor einschob. Wenige Minuten später stand Julian Plagge erneut nach einem Konter allein vor dem Vahdet-Tor und erhöhte auf 2:0. Die zweite Hälfte verlief zunächst ohne große Chancen, doch dann ließ KSV-Keeper Sabri Pugar einen Schuss abklatschen – und der Calberlaher Phillip Lohmann staubte zum 3:0 für die Gäste ab. Das Spiel schien bereits gelaufen zu sein.

Doch mit ihrer individuellen Klasse fanden die Gastgeber zurück in die Partie. Einen Freistoß durch Abdülbaki Hot verlängerte Mahmut Demir zu Sadik Balikci, der den Anschlusstreffer markierte. Demir bereitete fünf Minuten später auch den nächsten Treffer vor, schickte Üsküplü steil, der allein vor dem Torwart zum 2:3 vollendete. Balikci ließ die Gastgeber dann vollends jubeln, als er aus dem Gewühl heraus zum Ausgleich traf. Das Momentum war auf die Seite der Gastgeber gekippt, während Calberlah nur noch selten für Entlastungsangriffe sorgte. Doch einer davon war entscheidend: Ardit Zeqiri setze sich bei einem Konter in der Nachspielzeit durch und beendete diese wilde Partie mit dem Siegtreffer.

„In der ersten Halbzeit haben wir zu kopflos agiert, in der zweiten hätten wir unsere Chancen besser nutzen müssen. Da fehlte uns die Ruhe“, sagte ein enttäuschter Vahdet-Coach Uwe Hain. „So lange der Klassenerhalt noch möglich ist, werden wir alles geben.“

Spiel kompakt:

KSV Vahdet SZ: Pugar – Hot, Üsküplü, Balikci, Suel (60. M. Demir), Uche, H. Demir, Ökdem, Özel, Durmus, Sankovic.

Tore: 0:1 Greszik (12.), 0:2 Plagge (18.), 0:3 Lohmann (58.), 1:3 Balikci (65.), 2:3 Üsküplü (70.), 3:3 Balikci (77.), 3:4 Zeqiri (90.+4).

