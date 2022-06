VfL Salder und JSG Thiede/HÜB holen den Kreispokal

Zwei Fußball-Kreispokale der Jugend wandern in dieser Saison nach Salzgitter. Die A-Junioren des VfL Salder und die C-Junioren der JSG Thiede/HÜB wurden ihren Favoritenrollen in den Endspielen auf der Anlage des SV Rammelsberg gerecht. Die B-Jugendfußballer von Fortuna Lebenstedt konnten die JSG Sickte/Salzdahlum auch im dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison nicht in die Knie zwingen. Die E-Junioren von Borussia Salzgitter verloren gegen den BV Germania Wolfenbüttel U11 deutlich.

A-Junioren: VfL Salder löst in der zweiten Halbzeit die Handbremse

VfL Salder – BV Germania Wolfenbüttel II 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Köster (10./FE), 1:1 Yahya (47.), 2:1 Tasic (89.).

Die vierwöchige Pause vor dem Finale bekam dem VfL in der Anfangsphase nicht gut. Die Lessingstädter nutzten in der 10. Minute einen Foulelfmeter zur berechtigten 1:0-Führung. Der Meister aus Staffel 1 verkrampfte anschließend zusehends. „Meine Truppe spielt mit angezogener Handbremse. Ich kann mir den schwachen Auftritt nicht erklären“, so VfL-Trainer Martin Conrad in der Halbzeitpause.

Mit einem Paukenschlag begann die zweite Spielhälfte. Germanias Abwehrchef Julian Weber unterlief eine Flanke von Dawid Tasic. Sananik Yahya nahm den Ball locker runter und erzielte den 1:1-Ausgleich (47.). Der Knoten war geplatzt. Der VfL konnte jedoch in der Folge seine erspielten Chancen nicht nutzen. Erst kurz vor dem Abpfiff erlöste Tasic sein Team mit seinem Abstauber aus drei Metern zum 2:1-Erfolg. „Wir haben uns den Weg zum Pokalsieg unnötig schwer gemacht“, stellte Conrad kurz vor der Pokalübergabe durch Staffelleiter Holger-Michael Tiburczy fest.

B-Junioren

JSG Sickte/Salzdahlum – Fortuna Lebenstedt 2:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Baars (24., 72.).

Das Vorhaben von Fortunas Trainerduo Simon Wahl und Mirco Kleiner, im dritten Vergleich mit der JSG aus dem Landkreis Wolfenbüttel in dieser Saison die Nase vorn zu haben, schlug fehl. „Wir haben vor der Pause unsere Chancen nicht genutzt. Zwei Lattenkracher von Luca Timm gingen nicht ins Tor. Die JSG Sickte hat uns in den Schlussminuten klassisch ausgekontert“, so lautete das Fazit von Simon Wahl nach dem Abpfiff.

C-Junioren

JSG Thiede/HÜB – FC Othfresen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Kleiber (12.), 2:0 Dzyk (22.).

Der Auftakt verlief ganz nach Wunsch von Thiedes Übungsleiter Jürgen Migge. Innerhalb von 22 Minuten hatte der Favorit eine 2:0-Führung in der Tasche. Nach der ersten Trinkpause ging jedoch der Rhythmus beim Tabellenzweiten der Staffel 1 flöten. FCO-Torhüter Aron Teefs wurde zu einem unüberwindbaren Hindernis. Die große Hilfe ihres Torhüters konnten seine Vordermänner jedoch glücklicherweise nicht zum Anschlusstreffer nutzen. In der Offensive blieb der FCO ganz blass. Die Kanalkicker nahmen den Kreispokal ganz locker nach der Hitzeschlacht entgegen.

D-Junioren

JSG Goslar – TSG Bad Harzburg 10:0 (2:0).

E-Junioren

BV Germania Wolfenbüttel U11 – Borussia Salzgitter 7:1 (3:0). Tore: 1:0 (11.), 2:0 (17.), 3:0 (20.), 3:1 Yilmaz (32.), 4:1 (34.), 5:1 (40.), 6:1 (44.), 7:1 (47.).

Borussias Trainer Cihan Yilmaz schöpfte nach seiner Pausenansprache und dem sofortigen 1:3-Anschlusstreffer durch seinen Sohn Elgin direkt nach Wiederbeginn noch einmal große Hoffnung, ins Endspiel zurückzukommen. Die Germanen aus Wolfenbüttel zerstörten die Hoffnung allerdings mit dem sofortigen 4:1 zwei Minuten später. „Meine Jungs haben alles reingehauen. Teilweise haben wir mehr als gut mitgespielt. Vor dem Tor war der Favorit aus der Lessingstadt aber entschlossener als wir. Es war nicht mehr drin“, so Yilmaz nach der Partie.

