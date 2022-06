Salzgitteraner Fußball-Teams werfen Tormaschine an

Salzgitter. Am letzten Spieltag der 1. Fußball-Nordharzklasse fallen 42 Treffer in 8 Spielen. Die Mannschaft des VfL Salder II geht im Ententeich baden.

In der 1. Fußball-Nordharzklasse standen beim Saisonfinale noch einmal acht Partien mit Salzgitteraner Beteiligung auf dem Programm. In diesen Spielen fielen insgesamt 42 Tore.

Staffel 2

SC Gitter III – SG Steinlah/Haverlah 0:8 (0:5). Tore: 0:1 Neumann (10.), 0:2 Brunokowski (12.), 0:3 Neumann (20.), 0:4. 0:5 Brunokowski (22., 30.), 0:6, 0:7 Schultz (61., 66.), 0:8 Firus (80.).

Steinlahs Christopher Brunokowski hat sich mit seinem Dreierpack noch an die Spitze der Salzgitteraner Torjägerliste geschossen. Gemeinsam mit Fabian Jürgens (Groß Mahner), Jan-Philipp Kandemir (SC Gitter II) und Marcel Schneider (Union Salzgitter II) kommt er auf 11 Treffer.

RSV Groß Mahner – SV Weddingen 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Adler (82.).

Versöhnlicher Saisonabschluss für den RSV Groß Mahner.

SV Hahndorf – SV Union Salzgitter II 5:3 (3:1). Tore: 0:1 Weigelt (18.), 1:1, 2:1 Hannak (24., 34.), 3:1 Nentwig (42.), 4:1 Hannak (47.), 4:2 Eigentor Gatzke (53.), 4:3 Kewitsch (62.), 5:3 Hannak (84.). Bes. Vork.: Gelb-Rot Hahndorf (81.).

Im letzten Spiel kassierte der SV Union II doch noch die erste Rückrunden-Niederlage und verpasste damit den Sprung auf Platz 2 in der Endabrechnung.

Tradition beim VfL Salder: Aufsteiger müssen in den Ententeich

Staffel 3

VfL Salder II – Fortuna Lebenstedt II 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Konate (3.), 1:1 E. Albayrak (47.), 2:1 Hillebrecht (62.), 2:2 Vrbica (85./FE).

Die Serie hat gehalten: Der VfL Salder II steigt ohne Niederlage in die Nordharzliga auf. 14 Siege und 4 Unentschieden stehen in der Saisonbilanz. Für den scheidenden Trainer Wolfgang Gajda und die gesamte Mannschaft ging es nach dem Spiel in den Ententeich neben dem Vereinsgelände – so will es die VfL-Tradition nach einem Aufstieg.

Borussia Salzgitter II – MTV Lichtenberg II 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Bayrakdar (19.), 1:1 Weitzel (42.), 2:1 Mujezinovic (50.), 2:2 Urban (54.), 3:2 Mujezinovic (58.).

Mit dem Heimsieg zum Abschluss schiebt sich das Team von Trainer Salen Sehic noch am AKV auf den achten Platz vorbei.

SG Lucklum-Veltheim II – SG Lesse/Burgdorf 2:7 (2:6). Tore: 0:1 P. Degwart (2.), 1:1 Oula (7.), 1:2 F. Degwart (11.), 1:3 Bracht (13.), 2:3 Oula (18.), 2:4 Ott (36./FE), 2:5 P. Degwart (41.), 2:6 Vörsterling (44.), 2:7 Bösch (66.).

Ohne Druck spielt es sich bekanntlich besser – das hat die als Absteiger feststehende SG Lesse/Burgdorf in Lucklum bewiesen. „Jeder Schuss war ein Treffer“, so Trainer Florian Schubert.

TSV Üfingen II – SV Victoria Heerte 2:5 (0:3). Tore: 0:1 Felten (7.), 0:2 Menzel (14.), 0:3 Meyer (34.), 0:4 Schraven (53.), 1:4 Dröder (55.), 2:4 Laurenz Kick (60.), 2:5 Felten (73.).

TSV-Coach Bernd Richter hat die „schlechteste Saisonleistung“ seiner Mannschaft zum Abschluss gesehen. „Wir laufen nach zwei Torwartfehlern direkt einem 0:2-Rückstand hinterher. Das war ein gebrauchter Tag heute“, so Richter.

AKV Salzgitter – TSV Leine 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Der AKV schleppt sich mit einer Nullnummer in die Sommerpause und muss sich für die kommende Saison neu sortieren.

