Fußball-Nordharzliga Viktoria Thiede will mit Peter Lux hoch hinaus

Ziehen alle an einem Strang und wollen aufsteigen (von links): Andreas Migge, Peter Lux, Hermann Werner und Carsten Famulla.

Thiede. Der Fußball-Nordharzligist will mit dem neuen Coach mittelfristig in die Bezirksliga aufsteigen. In Thiede soll etwas Nachhaltiges entstehen.