6:0! Ü50-Kicker des AKV Salzgitter überrennen den SC Gitter

Die letzten Entscheidungen der Fußball-Saison 2021/22 im Seniorenbereich sind gefallen: Im Gebhardshagener Glück Auf-Stadion haben sich die Ü50-Kicker des AKV Salzgitter nach dem Gewinn des Kreispokals auch zum Kreismeister gekürt. Wie schon im Pokalfinale hieß der Gegner SC Gitter. Diesmal siegten die Lebenstedter 6:0. Bei den Ü40-Senioren wurde Viktoria Thiede hinter dem Goslarer SC 08 Zweiter.

Ü40-Senioren; Viktoria Thiede teilt sich den zweiten Platz

Mit zwei 2:1-Siegen hat sich der Goslarer SC 08 (Staffel 1) den Kreismeistertitel gesichert. Viktoria Thiede (Staffel 2) und die SG Ahlum/Wendessen (Staffel 3) teilen sich nach einem 1:1 im direkten Vergleich Platz 2.

Goslarer SC 08 – FC Viktoria Thiede 2:1 (2:1). Tore: 0:1 Daedelow (13.), 1:1 Leon-Fernandez (17.), 2:1 Lukac (26.).

Die 1:0-Führung für die Thieder war eher schmeichelhaft. Obwohl Viktoria-Keeper Michael Büto sein Team mit Glanztaten im Spiel hielt, bekam die läuferisch starke Formation aus der Kaiserstadt zusehends Oberwasser. „Der GSC war besser und hat verdient gewonnen, das muss man anerkennen“, so Thiedes Spielmacher Jürgen Migge.

FC Viktoria Thiede – SG Ahlum/Wendessen 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Knopf (18.), 1:1 Steinacher (22.).

Der Kreispokalsieger aus Ahlum verschoss in der 8. Minute einen Achtmeter. In der Folge gelang den Thiedern die Revanche für das Pokal-Aus im Halbfinale gegen die Ahlumer nicht. Vielmehr mussten sich die Schwarz-Gelben mit einer Punktteilung zufriedengeben.

Goslarer SC 08 – SG Ahlum/Wendessen 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Leon-Fernandez (15.), 1:1 Xhemshiti (30.), 2:1 Lukac (30.).

Der GSC hatte auf den 1:1-Ausgleich der Ahlumer durch Xhemshiti prompt die Antwort durch Lukac parat. Sicher brachte das routinierte Team aus Goslar den Erfolg nach Hause.

Ü50-Senioren: AKV Salzgitter wirft in Halbzeit 2 die Tormaschine an

AKV Salzgitter – SC Gitter 6:0 (1:0). Tore: 1:0 Yurtseven (25.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 Uzunhan (32., 41., 42., 47.), 6:0 Sürücü (58.).

Ging das Pokalfinale noch knapp mit 3:2 an den AKV, hatte der Sportclub aus Gitter am Samstag keine Chance. Bereits in der ersten Halbzeit zeigten sich die Lebenstedter spielbestimmend, kamen aber lediglich durch Celal Yurtseven zu einem Torerfolg, der den Ball in der 25. Minute aus kurzer Distanz ins Tor spitzelte. Bis auf einen Lattenkopfball von Gitters Michael Riesner (10.) kam von den Südstädtern herzlich wenig.

Im zweiten Durchgang warf dann vor allem AKV-Kapitän Uguz Uzunhan die Tormaschine an: Innerhalb von 17 Minuten erzielte er vier Treffer und sorgte für klare Verhältnisse im Glück Auf-Stadion. Den 6:0-Schlusspunkt setzte Murat Sürücü zwei Minuten vor dem Ende. Damit feiert der AKV Salzgitter das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.

