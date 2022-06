Die JSG im Innerstetal wird Kreismeister

Die Fußball-C-Junioren der JSG im Innerstetal sind Kreismeister der Saison 2021/22. Bei der Endrunde in Lutter setzte sich das Team gegen die beiden anderen Staffelsieger JSG Schladen/Gielde und Germania Wolfenbüttel II durch. Das Aufgebot des Trainerduos Tom Brackelmann und Kai Maibohm aus Groß Heere besiegte beide Kontrahenten.

JSG Schladen/Gielde – BV Germania Wolfenbüttel II 2:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Jakob (10., 23.), 2:1 Kästner (26./FE).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Stürmer Louis Schwedt, Thore Laas und Ben Jakob aus Schladen setzten den Germanen mit ihrem Druck nach vorn mächtig zu. Der Staffelsieger der Staffel 1 gewann unter dem Strich verdient.

JSG im Innerstetal – JSG Schladen/Gielde 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Brackelmann (14.), 1:1 Schwedt (17./FE), 2:1 Benndorf (22.), 3:1 Dag (28.), 4:1 Benndorf (30.), 4:2 Schwedt (31.).

Der Sieger der Staffel 2 aus Groß Heere erwischte einen guten Start. Es mangelte zunächst nur an der Chancenverwertung. Doch Murat Dag – 53-facher Torschütze aus der Vorrunde – sorgte ständig für Aufruhr in der Schladener Abwehr und markierte das vorentscheidende 3:1 selbst. Der Sieg ging auch in der Höhe in Ordnung.

BV Germania Wolfenbüttel II – JSG im Innerstetal 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Henneberg (13.).

Die Lessingstädter begannen forsch: Mit starkem Offensivdrang erspielte sich der Meister der Staffel 3 zunächst durch Azad Mustafa (5., 7., 9.) und Niklas Kästner (11.) vier klare Torchancen. Doch Innerstetals Keeper Tom Ebeling fischte alle Versuche gekonnt weg. Wie aus dem Nichts fiel dann das entscheidende 1:0 . Anton Henneberg knallte den Ball aus 20 Metern in die Maschen. Danach drückte Germania auf den Ausgleich. Doch mit Geschick verteidige das Team aus dem Innerstetal den Vorsprung und feierte den Titel.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de