Renate Richter vom SV Union Salzgitter kämpft sich durch WM

Die Senioren-Weltmeisterschaften der Leichtathleten im finnischen Tampere schienen schon vor Beginn unter keinem guten Stern für Renate Richter vom SV Union Salzgitter zu stehen. Doch nach Schmerzen und Enttäuschungen zu Beginn der Titelkämpfe, die mit 4600 Teilnehmern aus 90 Nationen eine wahre Mammutveranstaltung darstellten, gab es am Schlusstag doch noch das erhoffte Edelmetall für die Sölterin.

Bereits Wochen vor der WM plagte die 71-jährige Richter eine Fußverletzung, so dass an ein gezieltes Training in der Vorbereitung nicht zu denken war. Aber die zähe Kämpferin wollte es unbedingt versuchen, schließlich zählte die Unionerin zu den Favoritinnen im Hochsprung in ihrer Altersklasse.

Enttäuschung über Platz 6 im Hochsprung für die Sportlerin des SV Union Salzgitter

Bevor sie jedoch ihre Spezialdisziplin in Angriff nehmen konnte, stand die 100-Meter-Sprintdistanz auf dem Programm. Da sie auch zum Team der nationalen Staffel gehörte, sollte dies auch ein Belastungstest für den verletzten Fuß werden. Im ersten von zwei Vorläufen lief sie mit schmerzverzerrtem Gesicht als Fünfte in 18,46 Sekunden über die Ziellinie. „Kurz nach dem Start wollte ich schon aufgeben. Auf den 200-Meter-Lauf in vier Tagen werde ich definitiv verzichten. Vielleicht kann ich ja durch Physio und Ruhe noch ein kleines Wunder herbeizaubern“, so das Zwischenfazit von Richter nach dem Lauf.

Als es gut eine Woche später zum Hochsprung ging, hatte sich der Zustand noch nicht wesentlich gebessert, doch Richter wollte es zumindest versuchen. Durch starke Schmerzen gehandicapt, überwand die Unionerin 1,03 Meter und wurde damit Sechste. Die Britin Caroline Marler und die Spanierin Lluïsa Casanovas-Gaset teilten sich mit 1,12 m und gleich vielen Versuchen den Titel. Sichtlich enttäuscht kommentierte Richter: „Ich gönne es den beiden, doch im gesunden Zustand wäre ich mit im Kampf um den Titel gewesen.“ Zum Vergleich: Bei ihrem Europameistertitel in der Halle im Frühjahr 2022 war sie 1,20 m gesprungen.

Am Schlusstag der Meisterschaft biss die 71-Jährige noch einmal auf die Zähne und leistete ihren Beitrag zur deutschen 4x100-Meter-Staffel – mit Erfolg. Eingebettet im starken „Team Germany“ musste sie im Quartett nur Gastgeber Finnland und Großbritannien/Nordirland den Vortritt lassen. In 1:10,73 Minuten hatte das Quartett die Bronzemedaille gewonnen. Nun konnte Richter trotz Schmerzen wieder strahlen und ein versöhnliches WM-Ende feiern.

