Germania Bleckenstedt fordert den KSV Vahdet im Finale

Der FC Germania Bleckenstedt (in Weiß) hatte das Halbfinale gegen den SV Innerstetal (in Rot) zu jeder Zeit im Griff.

Germania Bleckenstedt ist dem KSV Vahdet Salzgitter (6:4 n.E. gegen den SC Gitter) ins Finale der Fußball-Stadtmeisterschaft gefolgt. In der Hitzeschlacht von Salder mit annähernd 40 Grad auf dem Platz setzte sich das Team von Trainer Gökhan Arikoglu am Mittwochabend gegen den SV Innerstetal im zweiten Halbfinale mit 4:0 (3:0) durch. Am Samstag ab 16 Uhr spielen die Germanen also gegen den Titelverteidiger KSV Vahdet um den ersten Titel des noch jungen Fußballjahres. Bereits um 14 Uhr treffen am Samstag der SVI und der SC Gitter im Spiel um Platz 3 aufeinander.

Die erste Chance des Spiels hatte der Außenseiter aus dem Innerstetal kurz nach dem Anpfiff, fortan übernahm jedoch der FC Germania Bleckenstedt das Kommando und ließ Ball und Gegner laufen. 14:2 Torchancen erspielten sich die Kanalkicker bis zum Pausenpfiff. Der SV Innerstetal kam in den ersten 45 Minuten kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Die Neuzugänge Thomas Reiswich (16.) und Rico-René Frank (21.) nutzten zwei der 14 Torschüsse zur 2:0-Führung für Bleckenstedt. Nach knapp einer halben Stunde erhöhte Abwehrchef Tobias Block per Elfmeter sogar noch auf 3:0. Die Vorentscheidung war bereits zur Pause gefallen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

27:4 Torschüsse sprechen eine klare Sprache zu Gunsten von Germania Bleckenstedt

In den zweiten 45 Minuten änderte sich am Spielgeschehen nichts. Im Gegenteil: Das 4:0 durch Neuzugang Leon Chlimon machte endgültig den Deckel auf die Partie. Auch in der zweiten Hälfte dominierte der FC Germania seinen Gegner nach belieben. Am Ende standen 27:4 Torschüsse zu Buche. Wobei Innerstetals Luca Rosowski in der 58. Spielminute mit einem Freistoß an den Pfosten noch die beste Chance seiner Mannschaft hatte. Bis auf diese Ausnahme spielte Bleckenstedt ansonsten aber hochkonzentriert und leistete sich in der Abwehr so gut wie keine Fehler.

Die etwa 100 Zuschauer, die sich trotz der hochsommerlichen Temperaturen auf den Weg an die Parkstraße gemacht haben, dürften ihr Kommen nicht bereut haben. Durch den überzeugenden Triumph hat Bleckenstedt nun eine leichte Favoritenrolle im Finale von Samstag inne.

Tore: 1:0 Reiswich (16.), 2:0 Frank (21.), 3:0 Block (28./FE), 4:0 Leon Chlimon (48.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de