Triathlon Der Triathlon am Salzgittersee ist zurück

Der Startschuss zum Triathlon am Salzgittersee fällt traditionell in der Reppnerschen Bucht.

Lebenstedt. Nach sechs Jahren Pause geht es am 7. August in der Reppnerschen Bucht wieder los: Vereins- und Volkstriathleten gehen an den Start.