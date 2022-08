Gut-Heil Barum stellt drittmeiste Jugendteams in Region

Barum. 15 Barumer Tennis-Mannschaften nehmen am Spielbetrieb teil. Mats Flügge und Levent Romanet werden ungeschlagen Meister in der Regio0nsklasse.

Ungeschlagener Meister in der Regionsklasse sind ist die Junioren C II vom TV Gut-Heil Barum. Mats Flügge und Levent Romanet bewiesen viermal Nervenstäke und Willenskraft im Matchtiebreak.

Eine für den TV Gut-Heil Barum historische Punktspielsaison der Jugendlichen ist beendet. Mit fünfzehn Mannschaften – eine davon als SG mit dem TC Bad und eine mit Blau-Weiß Salzgitter – starteten die Barumer in die Saison und feierten einen Meistertitel und zwei Vizemeisterschaften. „Bei uns liegt der Schwerpunkt der Jugendarbeit noch immer beim Breitensport“, meint Stefan Markutzik der Vorsitzende bei Gut-Heil.

Bei Gut-Heil Barum vom Anfänger bis zu Teilnehmern des Regionstrainings alles dabei

Allein fünf der Teams absolvierten zum ersten Mal Punktspiele. „Wir hatten Kinder zwischen 7 und 13 Jahren dabei, die erst neun Monate Tennis spielen und sich bereits getraut haben, bei Punktspielen mitzumachen“, lobte der Jugendwart Sascha Niemz. „Wir haben aber auch Kinder dabei, die beim Regionstraining mitmachen und dreimal die Woche Tennis spielen“, erklärt Niemz. In der Region stellte der Dorfverein gemeinsam mit dem TC Fallersleben die drittgrößte Anzahl an Jugendmannschaften.

Dass ein Dorfverein mit nur zwei Plätzen aber diese hohe Anzahl an Jugendmannschaften überhaupt bewältigen konnte, liegt an der Unterstützung vom MTV Immendorf, der seine Plätze für die Durchführung der Punktspiele zur Verfügung gestellt hatte. „Ohne die nachbarschaftliche Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen. Dafür sind wir sehr dankbar“, lobt der Vorsitzende Markutzik.

In allen Altersklassen, bis auf im Kleinfeld, konnten die Barumer Jugendmannschaften sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen stellen. Zum Abschluss der Sandplatzsaison haben sich drei Teams für den Pokalwettbewerb nach den Sommerferien qualifiziert. In der Regionsliga der Juniorinnen A wurde der Pokalwettbewerb allerdings vom Verband abgesagt. Damit haben die Barumerinnen Sina Oehler und Anthea Mbu als Vizemeister keine Chance, den Pokalerfolg aus dem Jahr 2021 zu wiederholen.

Junioren A verpassen knapp den Titel

Knapp Platz 1 verpasst haben die Junioren A in der Regionsklasse. Die Spielgemeinschaft mit BW Salzgitter um Mannschaftsführer Johannes Mahns, Marvin Reinheimer, Tom Voges und Felix Max belegten aufgrund des schlechteren Matchverhältnisses nur den zweiten Tabellenplatz.

Mats Flügge und Levent Romanet werden Meister der Junioren C

Ungeschlagener Meister in der Regionsklasse der Junioren C wurde das Duo Mats Flügge und Levent Romanet. Allerdings mussten die Barumer fünfmal in den Matchtiebreak gehen, den die beiden Nachwuchsspieler aber aufgrund starker Willenskraft viermal für sich entschieden. „Der unbedingte Siegeswille und der Trainingsfleiß waren der Grundstein zum Titelgewinn“, so ein zufriedener Jugendwart.

