Fußball-Bezirksliga Germania Bleckenstedt geht mit zehn Zugängen in die Saison

Tahir Darboe (weißes Trikot) und der FC Germania Bleckenstedt wollen in der Bezirksliga 3 eine gute Rolle spielen.

Salzgitter. Germania Bleckenstedt will an die starke Vorsaison anknüpfen, hat sich punktuell verstärkt, aber auch neue Konkurrenz in der Liga dazubekommen.