Segelsport Seglerin Nadja Kopp wartet in der Bretagne lange auf Wind

Nadja Kopp aus Salzgitter nahm an der Europe-Weltmeisterschaft teil.

Douarnenez (Frankreich). Nadja Kopp vom Segel-Club Salzgitter nahm an den Weltmeisterschaften in der Europe-Klasse in Douarnenez (Bretagne) teil und belegte Platz 16.