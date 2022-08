Üfingen feiert einen Saisonauftakt nach Maß

Der TSV Üfingen (vorne rechts Denis Cinar) setzte sich gegen Fümmelse (in Schwarz) souverän mit 3:0 durch.

Welch ein Einstand: Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Üfingen sind mit einem verdienten 3:0 (1:0)-Erfolg über den SV Fümmelse in die neue Saison gestartet. Maßgeblichen Anteil am Heimsieg hatte Neuzugang Phil Ruppert (kam von Fortuna Lebenstedt II), der doppelt ins Schwarze traf.

Die Gastgeber hatten die Szenerie auf dem Platz von Beginn an im Griff. Fümmelse sah sich indes in die Defensiv gedrängt und erspielte sich kaum nennenswerte Chancen. Üfingen dagegen suchte stets den Weg nach vorne, was Mitte des ersten Durchgangs mit dem 1:0 durch Ruppert belohnt wurde. Ihre weiteren Möglichkeiten ließen die Üfinger vorerst aus. „Wir wollten gleich Druck ausüben, das ist uns gelungen. Und wir wollten nicht reagieren, sondern agieren. Das hat ebenfalls geklappt“, freute sich der erst aus dem Urlaub zurückgekehrte TSV-Coach Frank Leitermann.

Er hatte auch lobende Worte für seinen Co-Trainer Thorsten Lüer, der seine Truppe optimal eingestellt hatte. „Ich freue mich, dass die Mannschaft Thorstens Marschroute so umgesetzt hat“, unterstrich Leitermann. Bis in die 68. Minute stand es allerdings nur 1:0 für den TSV. „Das kann auch mal ins Auge gehen, wenn es plötzlich 1:1 heißt. Wir haben Fümmelse aber keine Chance gelassen“, betonte Leitermann. Moritz Drabon erhöhte, für den Endstand sorgte wenig später wieder Ruppert.

Leitermann ließ es sich nach Abpfiff nicht nehmen, auch ein paar Worte über seinen Neuzugang zu verlieren. „Wenn man bei Spielerverpflichtungen so ein glückliches Händchen hat, kann man getrost von einem Supereinkauf sprechen.“

TSV Üfingen: Tietze – Molau, Peitzmann (75. Eimecke), Naß, Richter, Drabon, Kamann, Wagner, Ruppert, Lüer, Cinar (65. Wylensek).

Tore: 1:0, 3:0 Ruppert (15., 72.), 2:0 Drabon (68.).

