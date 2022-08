Der Unioner Thomas Erlei (in Blau) bleibt in dieser Szene der ersten Halbzeit an der Rautheimer Abwehr hängen.

Fußball-Bezirkspokal Union Salzgitter scheitert in der zweiten Runde an Rautheim

Die Bezirkspokalreise des SV Union Salzgitter endet bereits in der zweiten Runde. Der Fußball-Bezirksligist unterlag am Mittwochabend im Heimspiel in Groß Mahner dem FC Rautheim mit 1:3 (0:1).

Union begann die Partie gegen den Bezirksliga-Aufsteiger aus Braunschweig abwartend. So richtig wollten jedoch auch die Gäste die Initiative nicht übernehmen. Bis zur ersten Trinkpause gab es dadurch reichlich Stückwerk auf beiden Seiten. Dustin Duwe mit einem Kopfball für Union (12.) und Tim Schmalkoke für Rautheim (21.) sorgten nur kurzzeitig für etwas Belebung. Es bahnte sich ein 0:0 zur Pause an. Mit einem Doppelpass düpierte dann der Gast allerdings kurz vor der Pause die Unioner Abwehrreihe. Schmalkoke schloss die Aktion mit dem 1:0 ab.

Nach der Pause erwischte die Heimelf eine starke Phase. Das Team von Trainer Lars Freytag drückte auf den Ausgleich, den Justin Ruhrmann nach knapp einer Stunde besorgte. In der Folge stellte Rautheim die Räume wieder eng zusammen und Marlon Muck nutzte auf der Gegenseite ein wenig Freiraum am Strafraumeck, um mit seinem wuchtigen Schuss die erneute Gästeführung zu besorgen (78.). Der beste Akteur des Tages – Tim Schmalkoke – machte dann in der 82. Minute den Deckel auf die Partie, da Steffen Notzon und Jan Jaczak mit ihren Versuchen kurz vor Schluss am Gästekeeper scheiterten. „Wir machen zu einfache Fehler, das nervt mich“, ärgerte sich Trainer Freytag nach dem Spiel.

Spiel kompakt:

Union Salzgitter: M. Teuber – Bischoff, Salge, C. Teuber, J. Teuber, Matolcsi (74. Sander), Erlei, Duwe, Prause (53. Notzon), Holland, Ruhrmann (62. Jaczak).

Tore: 0:1 Schmalkoke (45.), 1:1 Ruhrmann (59.), 1:2 Mock (78.), 1:3 Schmalkoke (82.)

