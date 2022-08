Adersheim. Der SVI siegt mit 5:3 und bleibt in dieser Saison ungeschlagen

Luca Rosowski (in Rot) erzielte gegen Adersheim zwei Treffer für den SV Innerstetal.

Fußball-Bezirksliga SV Innerstetal gewinnt Torfestival in Adersheim

Der SV Innerstetal ist zumindest bis zum Wochenende neuer Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Staffel 3. Das Team von Frank Dierling siegte bei Aufsteiger Arminia Adersheim in einer vorgezogenen Partie vom 11. Spieltag mit 5:3 (2:2) und blieb damit auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen.

Trainer Frank Dierling war nach der Partie voll des Lobes für seine Mannschaft: „Am Sonntag bei gefühlt 45 Grad gegen Gitter alles gegeben und heute bei ebenfalls sehr hohen Temperaturen gegen einen spielerisch starken Gegner wieder eine riesige läuferische Leistung geboten. Ich ziehe den Hut vor meinen Jungs.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seine Mannschaft hatte bis kurz vor der Pause alles im Griff und führte durch zwei Rosowski-Treffer mit 2:0. Dann begann die Show von Arminia-Spielertrainer Garrit Golombek. Noch vor der Pause stellte er auf Unentschieden. „Golombek hat einfach eine individuelle Klasse und macht die Dinger dann rein“, musste Dierling neidlos anerkennen. Golombek war es auch, der die erneute SVI-Führung durch David Sievers egalisierte.

Jan Hartmann wird für den SV Innerstetal zum Matchwinner

Die Trinkpause nutzte der SVI-Coach dann für den goldenen Wechsel. Jan Hartmann betrat für Benedikt Richter den Platz und schweißte den Ball nach zehn Minuten mit dem Außenrist in die Maschen. „Solche Tore sieht man wirklich selten“, schwärmte Dierling und ergänzte: „Jan wurde dann auch noch zum Man of the Match für mich. Er spielte zwei Gegenspieler aus, legte dann ganz überlegt auf Luca Rosowski und der machte dann für uns alles klar.“ Die Tabellenführung war der Lohn.

SV Innerstetal: Matzulla – Schüttke (46. Glüh), Sievers (80. Tillig), Willich, Rosowski, Masberg, Fricke, Richter (68. Hartmann), Müller, Gashi (46. Kulisch), Lichter.

Tore: 0:1, 0:2 Rosowski (21., 30.), 1:2, 2:2 Golombek (42., 45.+3), 2:3 Sievers (58.), 3:3 Golombek (61.), 3:4 Hartmann (76.), 3:5 Rosowski (80.).

Besonderes: Rote Karte für Adersheims Thorben Rühe wegen einer Notbremse (90.+4).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de