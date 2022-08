Bleckenstedt will im Pokal eine Runde weiterkommen

Am Mittwoch steht die dritte Runde im Fußball-Bezirkspokal an. Durch ein Freilos in Runde 1 und den kampflosen Sieg gegen den BSC Acosta in Runde 2 greift der FC Germania Bleckenstedt erst jetzt in den Wettbewerb ein. Ab 18.30 Uhr hat das Team von Trainer Gökhan Arikoglu Landesligist TSC Vahdet Braunschweig zu Gast. Die beiden anderen Salzgitteraner Vertreter – KSV Vahdet Salzgitter und VfL Salder – haben ein Freilos.

Auch wenn beide Teams seit Jahren in unterschiedlichen Ligen unterwegs sind, kennt man sich. „Wir haben ein gutes Verhältnis zu Vahdet Braunschweig und spielen regelmäßig in der Saisonvorbereitung gegeneinander“, erklärt Arikoglu. So auch Anfang Juli, als Bleckenstedts Tahir Darboe alle vier Treffer beim 4:2-Erfolg seiner Mannschaft gegen die Braunschweiger erzielte.

Am Mittwoch erwartet Arikoglu ein ganz anderes Spiel, das er ernst nehmen wird: „Wir wollen eine Runde weiterkommen!“ Eine Pokalpartie sei aber auch immer die Chance, etwas zu rotieren, und dem einen oder anderen Spieler Einsatzzeit zu geben.

Gleichzeitig geht es auch darum, eine Reaktion auf die 0:1-Niederlage vom Sonntag in der Bezirksliga gegen den KSV Vahdet Salzgitter zu zeigen. „Beim Training hatte ich 20 Mann, das hat mir schon sehr gut gefallen“, betont Arikoglu. Womit der Trainer nicht einverstanden war, war die Leistung seiner Mannschaft am Sonntag: „Da hatten wir nicht unseren besten Tag.“

Sollte Bleckenstedt gegen den TSC Vahdet Braunschweig einen besseren Tag erwischen und eine Runde weiterkommen, steht der Gegner im Achtelfinale bereits fest. Bezirksliga-Aufsteiger Arminia Adersheim käme am 7. September an den Zolldamm. Doch zuvor muss der Landesligist aus dem Weg geräumt werden – und die Freundschaft zum Nachbarn zumindest für 90 Minuten ruhen.

