Später Sieg: Union fängt sich nach Katastrophenstart

Salzgitter-Bad. 0:2 nach nicht einmal drei Minuten, 4:3 nach Spielende. Die Fußballer von Union Salzgitter haben eine irre Partie in der Bezirksliga hinter sich.

Der SV Union Salzgitter hat im Fußball-Bezirksliga-Heimspiel gegen den MTV Wolfenbüttel II schon 0:2 und 1:3 hinten gelegen, ehe das Team von Trainer Lars Freytag in der zweiten Halbzeit ordentlich aufdrehte und das Spiel in der Nachspielzeit noch mit 4:3 (1:3) für sich entschied.

Zum Start des Spiels war Union „gar nicht auf dem Platz“

Nach 2:43 Minuten schaute Freytag auf seine Uhr: „Da haben wir gerade den Anstoß nach dem 0:2 gemacht – wohlgemerkt nach dem 0:2!“ Seine Mannschaft habe den Start nicht verschlafen, „wir waren gar nicht auf dem Platz“. In der Folge übernahmen die Hausherren aber das Kommando. Manko wie so oft: Die mangelnde Chancenverwertung. Lediglich ein Elfmeter von Daniel Salge landete im Wolfenbütteler Tor. „Eigentlich müssen wir zur Pause schon führen“, sagte Freytag. Allerdings kam es für sein Team noch schlimmer. Wie schon bei den ersten beiden Gegentreffern luden die Unioner die Gäste aus der Lessingstadt zum Toreschießen ein. Ein Passversuch von Keeper Philipp Weykamp landete im Fuß des Gegners, der nur noch quer legen musste, damit Philip Thiele zu seinem zweiten Treffer des Tages einschieben konnte.

„Was willst du bei solch einem Spielverlauf in der Halbzeitpause sagen? Wir haben den Jungs mit auf den Weg gegeben, dass das Spiel bei 0:0 wieder los geht und wir die zweite Halbzeit gewinnen wollen“, erklärte Freytag.

„Völlige Ekstase“ nach dem Siegtreffer in der Nachspielzeit

Das gelang seinem Team – und nicht nur das. Das 2:3 direkt nach Wiederanpfiff durch Jonas Teuber eröffnete einen Sturmlauf der Hausherren. Nach einer Stunde glich Justin Ruhrmann die Partie aus. Ruhrmann war es auch, der im Union-Stadion in der Nachspielzeit für „völlige Ekstase“ sorgte. Der eingewechselte Jan Jaczak setzte sich auf der linken Seite durch, legte nach innen und Ruhrmann schob zum 4:3-Siegtreffer ein. Der Jubel kannte keine Grenzen mehr.

„Meine Jungs sind vollkommen platt. Die haben in der zweiten Halbzeit alles rausgehauen, was sie im Tank hatten. Der Sieg war ein Erfolg der Moral. Großes Kompliment an meine Mannschaft“, freute sich Lars Freytag nach der Partie, gab aber gleichzeitig auch zu, während der 90 Minuten um ein paar Jahre gealtert zu sein.

SV Union: Weykamp – C. Teuber, Sander (72. Jaczak), Salge, J. Teuber (60. Matolcsi), Notzon, Erlei, Duwe, Holland, Ruhrmann, Duljevic (56. Arzbach).

Tore: 0:1 Hettich (1.), 0:2 Thiele (3.), 1:2 Salge (36./FE), 1:3 Thiele (45.), 2:3 J. Teuber (47.), 3:3, 4:3 Ruhrmann (60., 90.+2).

