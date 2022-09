TSV Salzgitter feiert den zweiten Heimsieg in Folge

Auf heimischen Bahnen gelang dem TSV Salzgitter in der 1. Kegel-Bundesliga die Rückkehr in die Erfolgsspur. Gegen Union Gelsenkirchen siegte der Aufsteiger mit 4802:4483 Holz (49:29, 3:0) und holte dieses Mal auch den Zusatzpunkt aus der Spielerwertung.

Jörg Brandenburg kegelt Tagesbestleistung

Schon früh stellten die Gastgeber die Weichen in Richtung zweiter Heimsieg. Jörg Brandenburg erwischte einen sehr guten Tag und hielt die Fehlerquote niedrig. „Es hat riesigen Spaß gemacht. So langsam bin ich wieder in der richtigen Spur“, freute sich der TSV-Sportwart, der mit 838 Holz Tagesbestleistung kegelte. In seinem Schlepptau lieferte auch Philipp Unger eine gute Leistung ab. Zwar war der Kapitän nach überstandener Erkrankung körperlich noch nicht wieder topfit, doch mit ruhigem, besonnenem Spiel brachte er 807/8 Holz auf die Tafel. Die Gäste legten mit Erich Wolf und Sebastian Jäger einen klassischen Fehlstart hin. Auf den anspruchsvollen Bahnen taten sie sich enorm schwer und prompt hatte der TSV 213 Holz Vorsprung.

Im zweiten Block wurde es mächtig spannend. Gelsenkirchens Jens Thon brillierte in schöner Regelmäßigkeit und markierte stolze 832/11 Holz. Zum Glück für den TSV blieb er damit knapp hinter Brandenburg. Und auch Jürgen Brennecke lag lange aussichtsreich im Rennen, ehe ihm auf Bahn vier ein dicker Fehlwurf mit anschließenden drei Fehlern unterlief. Seine 781 Holz galt es für Andreas Twardowski und Stefan Weber, der kurzfristig für Dirk Henningsen eingesprungen war, zu übertreffen. Twardowski knüpfte nahtlos an die bisherigen soliden Leistungen an und kegelte souveräne 809/9 Holz. Weber löste seine Aufgabe gut und ließ sich auch von zwei Bauernfehlern auf Bahn fünf nicht irritieren. Mit 787/7 Holz rettete er sich vor Brennecke ins Ziel.

Nach dem Schlussblock jubelt der TSV Salzgitter

Der Schlussblock war dann wieder eine klare Angelegenheit für den TSV. Felix Simmert hatte zwar nicht seinen besten Tag und bot mit 738/3 Holz noch einmal Angriffsfläche, die Gelsenkirchens Ersatzmann Michael Pahsen mit 741/4 überbot. Der zweite Gäste-Reservist Carsten Hagemann blieb mit 697/2 Holz jedoch weit zurück. Carsten Warnecke machte schließlich mit starken 823/10 Holz den 3:0-Sieg perfekt.

„Zwei Heimspiele, zwei Siege, so darf es gern weitergehen“, jubelte Jörg Brandenburg nach der letzten Kugel.

