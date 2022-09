Lumberjacks Salzgitter können Historisches schaffen

Es wäre nur eine Momentaufnahme, aber eine wunderschöne und historische. In der Darts-Bundesliga könnten die Lumberjacks Salzgitter am zweiten Spieltag an diesem Samstag theoretisch die Tabellenführung übernehmen. Es wäre die erste in ihrer Geschichte. Im Weg stehen wollen jedoch Gastgeber SC Diedersen Treble Bull und der 1. DSC Goch.

Lumberjacks Salzgitter wollen Premierensieg gegen Diedersen einfahren

Diedersen tat sich zum Saisonauftakt gegen die beiden Aufsteiger Steinfurt und Eilbek schwer, holte aber mit Ach und Krach drei Punkte. Das bringt die Niedersachsen ebenfalls in die Position, an die Tabellenspitze springen zu können. „Gegen Diedersen haben wir auch noch nie gewonnen“, weiß Sportwart Christian Switalla um die Höhe dieser Hürde.

Wie angeschlagene Boxer, die sprichwörtlich am gefährlichsten sind, kommen die Gocher daher. Am ersten Spieltag wurden sie von den furios aufspielenden Vikings Berlin mit 0:12 förmlich überrollt. Gegen Vizemeister Bulldogs Wolfenbüttel steigerten sich die Männer vom Niederrhein, ohne jedoch trotz des knappen 5:7 wirklich in die Nähe eine Zählers gekommen zu sein. Diesen klassischen Fehlstart möchte der DSC unbedingt ausbügeln, um die Rote Laterne schnell wieder abzugeben und wie letzte Saison die Finalrunde anzustreben.

Neuzugang kommt aus Hildesheim nach Salzgitter-Bad

„Das wird ein heißer Ritt, aber wir sind vorbereitet und wollen selbst die nächste Geschichte schreiben. Im Niedersachsenpokal sind wir letzte Woche zuhause gegen Niedersachsenligist TuS Porta/Holzhausen ausgeschieden, was wir als Warnschuss genommen haben, dass nicht alles von alleine läuft, sondern wir viel für Siege tun müssen“, brennt Switalla wie alle Lumberjacks auf Wiedergutmachung in der Liga. Zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz könnte Neuzugang Florian Socha kommen, der von den Thorny Roses Hildesheim aus der Niedersachsenliga vor zwei Wochen zu den Söltern stieß. An dem neuen Rosendorn dürfen sich Diedersen und Goch gerne schneiden.

2. Spieltag: SC Diedersen Treble Bull – Lumberjacks Salzgitter (12 Uhr), Lumberjacks Salzgitter – 1. DSC Goch (15 Uhr, Diesdersen).

