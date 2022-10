Viktoria Thiede reißt sich zusammen und holt ersten Sieg

Erster Sieg für Viktoria Thiede, zweites Unentschieden für Fortuna Lebenstedt. Die beiden Männer-Handballteams aus der Regionsoberliga sind am Wochenende ungeschlagen geblieben.

Staffel 1: Viktoria Thiede – HF Helmstedt-Büddenstedt II 33:28 (16:13). Die Vorzeichen standen für die Viktoria alles andere als günstig. Mit Nico Hecker, Johannes Ritter, Johannes Ahlbrecht und Fabien Heinemann fehlten vier wichtige Spieler, um die Auftaktniederlage von Sickte wettzumachen. Immerhin kehrten Moritz Ködel und Sebastian Hilse in die Aufstellung zurück. Gegen die Füchse aus Helmstedt zeigten sich Parallelen zur Sickte-Pleite. Mitte der zweiten Halbzeit hatte die Viktoria dort mit drei Toren geführt, die Partie am Ende allerdings mit einem 3:11-Lauf aus der Hand gegeben.

Helmstedt holt auf, Spiel droht zu kippen

Gegen Helmstedt führte Thiede in der 42. Minute sogar mit 26:18. Innerhalb von sechs Minuten verkürzten die Gäste jedoch auf 26:24 und das Spiel drohte zu kippen. Vor heimischer Kulisse rissen sich die Gastgeber noch einmal zusammen und Lasse Brase, Patrick Mertens und der überragende Sascha Frank manifestierten die ersten Zähler der neuen Spielzeit.

„Helmstedt war der erwartet unbequeme Gegner für uns. Man hat gesehen, dass wir unter der Woche aufgrund von Verletzungen und vielen Kranken kaum trainieren konnten. Am Ende haben wir uns gut gerettet und mit dem Ergebnis bin ich zufrieden“, brachte es Trainer Andreas Wichmann auf den Punkt.

Viktoria Thiede: N. Müller, Wassermann: Frank 11 Tore/2 Siebenmeter, Mertens 6/4, Brase 5, Hilse 4, Hoinza 2, Ködel 2, F. Müller 2, Klaus 1, Franke, Riekeberg.

Staffel 2: Fortuna Lebenstedt – Lehndorfer TSV 26:26 (13:15). Die Fortuna entwickelt sich zum Remis-König der Staffel 2. Nach dem 22:22 bei der SG Zweidorf/Bortfeld II vor einer Woche, stand auch gegen den Lehndorfer TSV am Ende ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. Damit bleiben die Lebenstedter weiter ungeschlagen. Beide Mannschaften starteten gut ins Spiel, sodass es nach neun Minuten 4:4 stand. In der Folge setzten sich die Gäste etwas ab – 7:11 (20.). „Bis zur Halbzeit gelang es uns, den Abstand auf zwei Tore zu verringern“, erklärte Teamsprecher André Reich. So stand es zur Halbzeit 13:15.

Kopf-an-Kopf-Krimi endet mit einem Remis

In der zweiten Hälfte sollte die Chancenverwertung erhöht und die Abwehr sortiert werden. Dies gelang und nach 36 Minuten stand es 16:16. „Von da an war es ein echter Krimi mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen“, so Reich. Eine Minute vor Schluss gelang es den Hausherren, durch das elfte Tor von Manuel Schlechtinger mit 26:25 in Führung zu gehen. Lehndorf hatte 50 Sekunden Zeit für den Ausgleich. Und durch einen Fehler in der Abwehr in den letzten Sekunden gelang es den Gästen tatsächlich noch, ein Tor über Außen zu werfen.

„Man hat erneut gesehen, dass wir mehr Kontinuität, Selbstvertrauen und Selbstverständnis in unserem Spiel brauchen. Wichtig ist, jetzt nicht die Köpfe hängen zu lassen, sondern zu erkennen, dass wir weiter ungeschlagen sind und wir weiter an unseren Schwächen arbeiten müssen“, erklärte Reich.

Fortuna Lebenstedt: Klages – Schmidt, Brückner, Pichel 1, Eberle 1, Schlechtinger 11/2, Cyron 1, Seifert, Lange 2, Wild 1, Reich 5, Graf 4, El Afi.

