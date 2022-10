Eisstockschießen Traditionelles Eisstockschießen kommt bei Sportlern gut an

Die Stadt Salzgitter und der Kreissportbund haben nach zwei Jahren Pause wieder das traditionelle Eisstockschießen für Ehrenamtliche aus den Sportvereinen der Stadt veranstaltet. Der Einladung waren knapp 100 Sportlerinnen und Sportler aus 38 Vereinen in die Eissporthalle am See gefolgt.

Eisstockschießen in Salzgitter ein Danke für das Engagement in den Sportvereinen

„Es geht darum, einfach einmal Danke für das ehrenamtliche Engagement zu sagen“, erklärte Annette Schudrowitz, Geschäftsführerin der veranstaltenden Bäder, Sport und Freizeit GmbH. Am Ende setzten sich Christian Striese, Sabine Thiele, Marco Cordes, Volker Johannessen und Norbert Stolze gegen 15 andere Teams durch.

mh

