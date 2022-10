HSG Liebenburg-Salzgitter erstmals Favorit in dieser Saison

Diana Bagschik (am Ball) ist der einzige Ausfall am Sonntag -- ansonsten steht Trainer Fabian Matthes der komplette Kader zur Verfügung.

Es ist Zeit für den ersten Saisonsieg der Landesliga-Handballerinnen der HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa). Und die Chancen standen in dieser Spielzeit noch nie so gut wie am Sonntag. Die bislang sieglosen Luchse empfangen nämlich die ebenfalls punktlosen Sportfreunde Söhre und gehen erstmals als leichter Favorit in eine Partie. Das Kellerduell steigt ab 15 Uhr in der Gymnasiumsporthalle in Salzgitter-Bad.

HSG Liebenburg-Salzgitter will Abwärtsspirale stoppen

„Der bloße Blick auf die Tabelle zeigt, dass ein Sieg unheimlich wichtig wäre. Damit könnten wir die Abwärtsspirale, in der wir stecken, stoppen und die Trendwende schaffen“, verdeutlicht Trainer Fabian Matthes die Wichtigkeit des Spiels des Tabellenzwölften gegen den Tabellenzehnten.

Die HSG Langelsheim/Astfeld habe es seinem Team bei der 25:29-Auswärtsniederlage im Derby am vergangenen Samstag gezeigt, wie man in der Landesliga aufzutreten hat: „Es geht nur über eine mannschaftliche Geschlossenheit und über den absoluten Siegeswillen. Diesen müssen wir gegen Söhre von der ersten Minute weg an den Tag legen“, so Matthes. Die mannschaftliche Geschlossenheit ist bis auf den urlaubsbedingten Ausfall von Diana Bagschik zumindest gegeben.

