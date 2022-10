Zweimal 4:1: TSV und Glück Auf gewinnen Derbys

Der TSV Salzgitter und der SV Glück Auf Gebhardshagen sind die großen Gewinner des 9. Spieltags in der Fußball-Nordharzliga. Beide Teams setzten sich in ihren Derbys mit 4:1 durch und landeten im Tabellenkeller der Staffel 2 damit Big Points. Der SC Gitter II zeigte in der Staffel 1 hingegen eine schwache Vorstellung beim 2:4 beim TSV Münchehof.

Staffel 1

TSV Münchehof – SC Gitter II 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Cichon (25.), 1:1 Scheile (29./FE), 2:1 Bergmann (33.), 2:2 Scheile (57./FE), 3:2 Kobbe (62./FE), 4:2 Bergmann (90.+1).

Gitters Trainer Michael Weber hat insgesamt „ein schwaches Kreisliga-Spiel“ gesehen. Seine Mannschaft sei nach den guten Auftritten gegen Immenrode (3:2) und Wiedelah (2:1) wieder in alte Muster verfallen. „Es hat einfach die richtige Spannung bei meinen Spielern gefehlt. Hinzu kam, dass wir den Gegner förmlich zum Toreschießen eingeladen haben“, ärgerte sich Weber. Vier dieser Einladungen nahm der Bezirksliga-Absteiger an. „Münchehof war das etwas bessere von zwei schwachen Teams. Vor allem haben sie nicht so viele Geschenke verteilt wie meine Mannschaft“, sagte Weber, der das Spiel in den Trainingseinheiten unter der Woche aufarbeiten wird.

Staffel 2

TSV Salzgitter – Viktoria Thiede 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Kirschner (39.), 2:0 Aljallod (50.), 2:1 Hildebrandt (79.), 3:1, 4:1 Aljallod (74., 87./FE). Besonderes: Rote Karte für Viktoria Thiede (81.).

„Das Team hat 1 zu 1 das umgesetzt, was wir im Vorfeld besprochen haben“, fasste TSV-Trainer Yasin Bayrakdar stolz zusammen. Seine Mannschaft sei von der ersten Minute an auf dem Platz gewesen und habe das Geschehen bestimmt. „Es hat wirklich alles geklappt“, freute sich der Coach, der sogar der Meinung war, dass das Ergebnis höher hätte ausfallen können. „Wir können wirklich einfach nur stolz sein auf die Leistung. Daran müssen wir anknüpfen“, sagte Bayrakdar.

GA Gebhardshagen – KSV Vahdet Salzgitter II 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Klockow (18.), 1:1 Sökmen (46.), 2:1 Klockow (52.), 3:1 Stockmann (77.), 4:1 Findeklee (80.).

Ebenfalls einen „hochverdienten“ Derbysieg haben die Knappen aus Gebhardshagen gegen Vahdet Salzgitter II eingefahren. „Vor allem die geschlossene Mannschaftsleistung muss ich heute einmal explizit hervorheben. Alle haben hochmotiviert und engagiert gespielt“, sagte ein zufriedener Glück Auf-Coach Nico Nödler nach der Partie. Dabei hatte sich seine Mannschaft kurz nach der Pause eine kurze Auszeit genommen, die die Gäste zum 1:1-Ausgleich nutzten. Es sollte die einzige Schwächephase des Spiels aufseiten des Gastgebers bleiben. „Die Jungs haben nach dem Ausgleich Moral gezeigt und im Vergleich zu vielen Spielen zuvor eine hohe Effizienz an den Tag gelegt. Wir hatten nicht viele Chancen, aber die wenigen, die wir hatten, haben wir eiskalt genutzt“, freute sich Nödler, der gleichzeitig die starke Verteidigung seines Teams lobte.

