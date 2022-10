Salzgitteraner siegen nach 0:2-Satzrückstand

Salzgitter-Bad. Die SG STV/MTV Salzgitter bleibt in der Spitzengruppe der Volleyball-Regionalliga. Die Jungs von Trainerin Bianca Kerkmann haben nach einer Leistungssteigerung den VfL Lintorf mit 3:2 (22:25, 17:25, 25:23, 25:15, 15:6) in der Gymnasium-Sporthalle Salzgitter-Bad besiegt und verteidigten damit Platz 3 in der Tabelle.

Starke Lintorfer Abwehr zieht Salzgitter den Zahn

„Das Spiel hatte zwei Gesichter“, erklärte Trainerin Kerkmann. Zu Beginn hätten die Gäste ihrer Mannschaft „ganz klar die Grenzen aufgezeigt“. Die Hausherren kamen mit dem hohen Tempo der Lintorfer in den ersten zwei Sätzen nicht zurecht und verloren diese folgerichtig relativ deutlich. „Was uns vor allem den Zahn gezogen hat, war die unfassbar starke Abwehr des VfL. Was die teilweise noch geholt haben, war der Wahnsinn. Somit mussten wir immer in mehrere Angriffswellen und in denen sind uns viele individuelle Fehler unterlaufen“, so Kerkmann.

Verletzung des Lintorfer Zuspielers bringt einen Bruch ins Spiel

Der dritte Satz sollte dann die Wende im Spiel bringen und war gleichzeitig nichts für schwache Nerven. „Das war ein Krimi pur. Wir haben immer leicht geführt, konnten uns aber nicht entscheidend absetzen“, erklärte die Trainerin. Wäre sie beim Stand von 20:20 jemand gefragt worden, ob ihr Team das Spiel noch gewinnt, wäre sich Kerkmann nicht sicher gewesen. Dann allerdings verletzte sich Lintorfs Zuspieler und das sorgte für einen kleinen Bruch im Spiel der Gäste. „Dies konnten wir ausnutzen, um geradeso den dritten Satz für uns zu entscheiden.“

Zwei Salzgitteraner reißen die Partie an sich

Nun spielte die SG plötzlich wieder mit dem Selbstbewusstsein, das sie sich in den vergangenen Partien erarbeitet hatte. Zwei Spieler rissen die Partie dann an sich. „Tobias Feustel hat in der Abwehr wirklich alles rausgekratzt, was ging und damit den Kampf, den Lintorf zuvor an den Tag gelegt hat, erwidert. Und im Angriff wuchs Christian Suchanek, der zurecht zum Spieler des Spiels gewählt wurde, über sich hinaus“, freute sich Kerkmann über die Leistungssteigerung ihrer Mannschaft, die zum Entscheidungssatz führte.

Trainerin Bianca Kerkmann ist erleichtert

In diesem war der Knoten endgültig geplatzt und die Hausherren sicherten sich am Ende zwei Punkte, nach denen es in den ersten beiden Sätzen nicht aussah. „Ich bin sehr froh, dass wir uns in dieses Spiel hineingearbeitet und es am Ende sogar noch gewonnen haben“, zeigte sich die Trainerin erleichtert über den dritten Sieg in Folge.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de