C-Junioren des SCU SalzGitter feiern Pokalcoup gegen 05

Die C-Junioren des SCU SalzGitter haben im Fußball-Bezirkspokal für eine Überraschung gesorgt. Gegen den bislang ungeschlagenen Bezirksliga-Spitzenreiter 1. SC Göttingen 05 II kam das Team von Trainer Lennard Teuber zu einem 5:3-Erfolg nach Elfmeterschießen und damit eine Runde weiter. Zum Helden wurde dabei SCU-Torhüter Lazar Becelic mit seinen Glanzparaden im zweiten Spielabschnitt und seinen zwei gehaltenen Elfmetern.

Vor der Partie hatte SCU-Trainer Lenard Teuber noch tiefgestapelt: „Uns fehlen Torhüter Carlos Koch und Angreifer Raphael Raeth. Das wird eine schwere Aufgabe.“ Sein Team ging jedoch unbekümmert in die Partie. Die ersten zehn Minuten bestimmte der Gastgeber den Spielverlauf. Der Ligakonkurrent war sichtlich beeindruckt. Jonathan Schneider markierte nach der dritten Ecke in Folge die 1:0-Führung für den Gastgeber. Aus dem Nichts fiel dann der 1:1-Ausgleich durch Luka Diederich. Die erste Ecke für die 05er verwandelte Diederich direkt.

Glück hatte der SCU zwei Minuten später. Die nächste Ecke von Diederich klärte Jonas Weiss mit starkem Einsatz auf der Torlinie. Anschließend wurde es ein offener Schlagabtausch. Wobei die beiden Torhüter Lazar Becelic (SCU) und Jacob Krone (Göttingen) mit Glück und Geschick ihre Kästen sauber hielten. Der Torjubel blieb dem SCU in der 63. Minute im Halse stecken. Nach starken Solo nagelte Schneider den Ball an den rechten Torpfosten des Gästetores. Auf der Gegenseite fischte Becelic gegen Tim Mücke (65.) dessen strammen Schuss aus Nahdistanz weg. Finn-Louis Teuber und Leonard Pieper putzten in den letzten fünf Minuten rigoros den eigenen Strafraum sauber. Im Elfmeterschießen wuchs dann SCU-Torhüter Lazar Becelic über sich hinaus und war der Garant für den Einzug ins Achtelfinale.

SCU SalzGitter: Becelic – Reupke, F.-L. Teuber, Müller, Buchholz, Coskun, Mazzone, Abdul-Nabi, Arpaci, Schneider, Weiss, Pieper, Kratzert, Au.

Tore: 1:0 Schneider (5.), 1:1 Diederich (10.). Im Elfmeterschießen trafen für SCU: Lennart Reupke, Leonard Pieper, Antonio Mazzone, Finn-Louis Teuber.

