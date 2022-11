SV Union Salzgitter II übernimmt Tabellenspitze

Union Salzgitter II ist am TTC Schwarz-Rot Gifhorn vorbeigezogen und hat die Tabellenspitze in der Tischtennis-Landesliga übernommen. Die Sölter deklassierten zunächst vor heimischem Publikum das Schlusslicht MTV Wolfenbüttel mit 9:1 und zeigten sich auch dem TTV Geismar beim 9:3 überlegen. Die Unioner profitierten vom spielfreien Konkurrenten. Am kommenden Samstag wird beim Staffelhit in Gifhorn die Herbstmeisterschaft entschieden.

SV Union Salzgitter II – MTV Wolfenbüttel 9:1. Der Titelaspirant gönnte dem in dieser Konstellation designierten Abstiegskandidaten kaum mehr als eine Statistenrolle. Bei den Gästen aus der Lessingstadt verließen nach ihrem Abstieg aus der Verbandsliga gleich mehrere Spieler das sinkende Schiff. Lediglich Klaus-Peter Specht blieb als Stütze und sorgte gegen den verschnupften Daniel Polder auch für den Ehrenpunkt des Kellerkindes. Auch Darius Schön musste gegen den Linkshänder im Topduell fünf Sätze um seinen Sieg bangen. „Das hätte auch andersherum enden können“, räumte Union-Kapitän Florian Wegner ein.

Die Partien auf einen Blick:

Schön/Polder – Prasse/Hemmerling 11:5, 11:1, 11:1

Kacerauskas/Wegner – Specht/Märtens 11:7, 11:8, 11:5

Blanke/Ludolph – Aßmann/Brandes 11:6, 11:3, 11:2

Schön – Märtens 11:3, 11:7, 11:4

Polder – Specht9:11, 11:4, 5:11, 7:11

Kacerauskas – Hemmerling 11:2, 11:3, 11:4

Blanke – Prasse 11:3, 11:0, 11:3

Wegner – Brandes 11:3, 11:3, 11:6

Ludolph – Aßmann 11:4, 11:2, 11:4

Schön – Specht 11:6, 8:11, 14:12, 10:12, 11:6

TTV Geismar – SV Union Salzgitter II 3:9. Ausgerechnet der nach eigenen Angaben grippal angeschlagene Daniel Polder mobilisierte seine letzten Reserven und trug mit zwei Einzelpunkten und einem klaren Doppelsieg an der Seite von Schön maßgeblich zum Erfolg der favorisierten Gäste bei. „Daniel wollte gar nicht spielen, weil er sich schlapp fühlte. Er wollte nur das Aufrücken verhindern. Ohne ihn wäre das wohl schiefgegangen“, mutmaßte Wegner, da die Sölter allein vier Einzel erst im Entscheidungssatz auf der Habenseite verbuchten.

Vor allem Polder bewies kämpferische Qualitäten, als er gegen das Anti-Material von Maik Schönknecht in der Verlängerung des dritten Satzes gleich drei Matchbälle abwehrte und sich dann im Entscheidungssatz mit 11:6 behauptete. Kaum weniger glücklich verlief die Auseinandersetzung mit Manfred Zilling zugunsten des offensiven Polder.

Probleme bekam auch Wegner, dessen Gegner Maro-Simon Franke klassisch aus der Defensive die Bälle returnierte. „Der holt selbst ganz lange Bälle. Damit bekam ich schon Probleme und war froh, dass ich im fünften Satz beim Stand von 10:8 von seinem Fehlaufschlag profitierte“, räumte Wegner ein und ergänzte: „Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir nur 9:7 gewonnen oder remis gespielt hätten.“

Die Partien auf einen Blick:

Schönknecht/Sachse – Kacerauskas/Wegner 11:8, 11:9, 9:11, 11:7

Zilling/Laubner – Schön/Polder9:11, 11:13, 7:11

Friedrich/Franke – Blanke/Ludolph 11:7, 8:11, 9:11, 11:8, 11:8

Schönknecht – Polder 11:8, 11:8, 13:15, 8:11, 6:11

Zilling – Schön 11:5, 13:11, 9:11, 9:11, 6:11

Friedrich – Blanke 6:11, 8:11, 6:11

Sachse – Kacerauskas6:11, 6:11, 6:11

Laubner – Ludolph 9:11, 6:11, 9:11

Franke – Wegner 12:10, 10:12, 11:8, 9:11, 8:11

Schönknecht – Schön 11:4, 11:7, 11:9

Zilling – Polder 11:8, 8:11, 8:11, 11:5, 8:11

Friedrich – Kacerauskas9:11, 6:11, 3:11

