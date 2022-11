Lichtenberg trifft im Derby auf einen alten Bekannten

Unter der Woche verpassten die Bezirksliga-Fußballer des MTV Lichtenberg einen wichtigen Sieg gegen die SG Roklum-Winnigstedt (3:3). Allzu lange dürfen sie sich damit allerdings nicht mehr beschäftigen, denn am Sonntag geht es direkt weiter. Mit dem SV Fortuna Lebenstedt haben die Lichtenberger ab 14 Uhr einen dicken Brocken vor der Brust.

„Die Jungs werden bestimmt schwere Beine haben“, glaubt MTV-Coach Stanislav Gross. „Ich hoffe, dass wir trotzdem an die guten Phasen aus dem Roklum-Spiel anknüpfen können.“ Zwar weiß Gross um die Stärken der Gäste, dennoch zeigt er sich zuversichtlich. „Lebenstedt ist eigentlich ein Team, das uns gut liegt. Und gegen Roklum kamen die auch nicht über ein 0:0 hinaus. Ich bin mir sicher, dass wir eine Chance haben werden.“

Für seinen Gegenüber Daniel Reinsch wird das Derby eine besondere Partie, denn er hat als Spieler und Trainer eine MTV-Vergangenheit. „Da freut man sich natürlich extrem auf das Spiel, ich kenne die Truppe ja ganz gut“, erklärt Reinsch. Dennoch sei es für ihn schwer abzuschätzen, auf was für einen Gegner sein Team treffen wird. „Lichtenberg ist in dieser Saison eine Wundertüte. Mal gewinnt das Team gegen einen starken Gegner oder es verliert gegen einen vermeintlich schwächeren. Es wird sich zeigen, was für eine Tagesform der MTV gegen uns zeigen wird.“

Mit einem Blick auf die Tabelle scheint die Favoritenrolle klar bei den Gästen zu liegen. „Und die nehmen wir auch an. Aber in so einem Derby kann viel passieren. Deshalb sage ich auch nicht, dass ein Sieg Pflicht ist“, so Reinsch.

wit

