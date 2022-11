LiSa-„Luchse“ jubeln über Premierensieg und Comeback

Ist der Knoten geplatzt? Womöglich! Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Liebenburg-Salzgitter feierten im achten Saisonspiel den ersten Sieg – und zwar einen überraschenden: Gegen den bisherigen Tabellenzweiten, die SG Börde Handball, setzte sich das Team von Trainer Fabian Matthes in eigener Halle mit 31:26 (15:12) durch.

Finja Mönnich-Matthes wird bei Comeback Toptorschützin der LiSa-„Luchse“

Nicht nur die beiden unverhofft verbuchten Punkte sorgten im LiSa-Lager für Hochstimmung. Auch die Rückkehr von Finja Mönnich-Matthes, die nach ihrer Verletzungspause (Kreuzbandriss) sofort zur Abwehrchefin und Haupttorschützin aufstieg –, setzte im Team reichlich Emotionen frei. „Finja hat sofort Struktur in unseren Abwehr-Mittelblock gebracht“, berichtete Matthes. Und hinter diesem Block funktionierte auch das Torwartspiel der LiSa-„Luchse“ glänzend. Sowohl Carina Trenkner als auch Annett Berg erwischten zwischen den Pfosten einen Sahnetag.

Offensiv läuft es rund bei der HSG Liebenburg-Salzgitter

Mehr noch: Auch in der Offensive der Gastgeberinnen griff an diesem Tag ein Rädchen ins nächste. „Vorne ist es für uns sehr gut gelaufen“, sagte Matthes. „Ich bin heilfroh, dass wir endlich mal gezeigt haben, was wir draufhaben.“ Die SG Börde sei sichtlich überrascht gewesen vom Schwung und von den Emotionen, die seine Mannschaft aufs Parkett gebracht habe, sagte Matthes. So verwunderte es nicht, dass sich die Gastgeberinnen früh einen kleinen Vorsprung erarbeiteten, von dem sie bis zum Schluss zehrten. Lediglich beim 13:12 (29. Minute) hatte die SG Börde noch einmal Tuchfühlung aufgenommen, gegen das schnelle und zielstrebige Tempospiel der „Luchse“ fanden sie aber kein Mittel. „Wir haben über Tempogegenstöße viele einfach Tore eingestreut“, sagte Matthes, dessen Team beim 22:17 (43.) seine höchste Führung herausgeworfen hatte.

HSG LiSa: Trenkner, Berg – Mönnich-Matthes 8, Bruns 4, Hinze 1, Willke 2, Härtel 1, Eichhorn 2, Jansen, Reske 6, Mertins-Oelker 3, Winkelmann, Apel, Kaltwasser.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de