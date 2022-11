Marquardt und Pyrskalla schießen Salder zum Erfolg

Der VfL Salder hat mit einem sicheren 4:0 (2:0)-Erfolg über die SG Roklum-Winnigstedt auf dem Kunstrasenplatz im eigenen VfL-Stadion ein deutliches Lebenszeichen in der Fußball-Bezirksliga 3 abgegeben. Der Trainerwechsel vor zehn Tagen zeigte sichtbare Wirkung. Mit Engagement und Power in Richtung Gästetor war der VfL vom Anpfiff weg das dominierende Team.

Vor dem Spiel gab sich VfL-Fußballobmann Davut Ataseven schon optimistisch: „Das Trainertrio unserer VfL-Urgesteine – Marco Roth, Dominik Rittel, Marcel Kohsakowski – wurde von der Mannschaft in den zehn Tagen ihrer Tätigkeit voll angenommen. Da ist eine Wirkung nicht nur im, sondern auch um das Team erkennbar.“

„Wembley-Tor“ und direkt verwandelte Ecke zum Halbzeitstand

Mit einem starken Auftritt begannen die Stürmer Patrick Marquardt und Moritz Pyrskalla die Partie. Bereits nach 55 Sekunden scheiterte Marquardt am Gästetorhüter Leon Benett Adamski. Damit war die offensive Ausrichtung des VfL schon klar erkennbar. Marcel Plehn (8.), Lars-Ole Müller (9.) vergaben die nächsten klaren Chancen. Auf der Gegenseite scheiterte Dominik Schulze mit seinem Versuch an VfL-Torhüter Niklas Gerberding. Dann brachte Pyrskalla den VfL mit einem „Wembleytor“ nach einer Ecke in Führung, Marquardt traf acht Minuten später per direkt verwandelter Ecke zum Halbzeitstand. „Wir haben eine deutlichere Führung liegengelassen. Trotzdem sind wir zufrieden“, stellte das Trainerduo Roth und Rittel fest. Den Deckel auf den Topf legte Marquardt mit dem 3:0 von der Mittellinie. Direkt nach dem Wiederanpfiff setzte der Stürmer das Spielobjekt von dort in die Maschen.

Die vielen Positionswechsel des VfL konnte die Roklumer Elf erst nach einer Stunde halbwegs unter Kontrolle bringen. Doch beim schönsten Spielzug der Partie schauten die Gäste tatenlos zu. Eine Direktkombination aus der eigenen Hälfte mit jeweils einem Ballkontakt von Müller, über Meneres, Scherger setzte Pyrskalla krachend an den rechten Pfosten des SG-Tores. Den Abpraller nagelte Marquardt einen halben Meter höher an den gleichen Torpfosten.

Erst eine Minute später machte Pyrskalla seinen Doppelpack perfekt und mit dem Treffer zum 4:0 den Sack zu. „Wir haben den Abstiegskampf angenommen. Die Jungs haben es eindrucksvoll gezeigt“, befand VfL-Trainer Dominik Rittel.

Tore: 1:0 Pyrskalla (26.) , 2:0 Marquardt (34.), 3:0 Marquardt (46.), 4:0 Pyrskalla (67.).

