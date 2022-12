Viktoria Thiede holt einen Punkt beim 66-Tore-Spektakel

Hondelage. Das Team von Trainer Andreas Wichmann spielt 33:33 – Gegentor in der 60. Minute per Siebenmeter

Die Handballer des FC Viktoria Thiede verabschieden sich mit einem 33:33 (21:17)-Unentschieden beim MTV Hondelage in die kurze Weihnachtspause der Regionsoberliga.

Viktoria Thiede legt starken Jahresendspurt hin

„Auf die vergangenen beiden Spiele können wir aufbauen. Ohne jegliches Training durch Krankheiten und Verletzungen haben wir 3 von 4 möglichen Punkten geholt“, freute sich Trainer Andreas Wichmann nach dem Spiel in Hondelage über den starken Jahresendspurt seiner Jungs, die sich damit nach dem schwachen Saisonstart ins Mittelfeld katapultiert haben.

Dabei begann das letzte Spiel in 2022 denkbar schlecht. Der von Haus aus eng besetzte Kader, wurde vor der Partie weiter ausgedünnt. Sascha Frank, Nico Hecker und Dominik Hoinza waren die Auswärtsfahrt angeschlagen angetreten und stellten sich in den Dienst der Mannschaft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten sich die Gäste zwischenzeitlich auf fünf Tore absetzen (15:10, 18. Minute). Allerdings glichen die Hausherren mit einem 5:0-Lauf wieder aus. Dann war wieder die Viktoria dran, die mit einer 21:17-Führung in die Pause ging.

Showdown in der letzten Minute

In Halbzeit 2 kamen die Thieder gut aus der Kabine und schafften es, den Vorsprung bis zur 42. Minute bei fünf Toren zu halten (27:22). Doch wieder nutzten die Hausherren einen Lauf und glichen in der 49. Minute aus (27:27). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der in einem Showdown in der letzten Minute gipfelte. Zunächst brachte Johannes Ahlbrecht die Gäste mit seinem sechsten Treffer zum 33:32 auf die Siegerstraße. Allerdings hatte Hondelage noch 21 Sekunden Zeit für den letzten Angriff. Dieser endete in einem Fehlpass am Kreis. Weil allerdings Viktoria-Keeper Sven Hanuschik den Ball nicht sofort auf den Boden gelegt hatte, sah er die rote Karte und die Hausherren bekamen einen Siebenmeter zugesprochen, den Niklas Müller im Thieder Tor nicht entschärfen konnte. 33:33 – Ende.

Viktoria Thiede: Hanuschik, N. Müller – Hecker, Hilse 3 Tore, Franke 3, Mertens 4, Ahlbrecht 6, Hoinza 2, F. Müller 1, Ködel 8, Brase, Frank 6.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de