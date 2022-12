Dolphins aus Salzgitter-Lichtenberg dominieren Konkurrenz

Die Cheerleading-Landesmeisterschaften Niedersachsen/Bremen in Cremlingen waren fest in Salzgitteraner Hand. Gleich acht Titel gingen nach Lichtenberg an die Dolphins Cheer Community. Außerdem schnappten sich die Cheerleader des MTV Salzgitter einmal Platz 2 und zwei Qualifikationen für die Regionalmeisterschaften am 18. Februar in Hamburgs.

Zahlreiche Titel für die Dolphins Cheer Community

Dolphins Primadonnas (Junior Allgirl Level 3), Dolphins Class1cs (Junior Cheer Level 1), Dolphins Code Blue (Junior Cheer Level 2) und Dolphins Princesses (PeeWee Cheer Level 0) im Juniorbereich sowie Dolphins Bellas (Senior Allgirl Level 4), Dolphins Blacklight (Senior Coed Level 2), Dolphins Divas (Senior AllGirl Level 5) und Dolphins Revolution (Senior Limited Coed Level 5) bei den Senioren – so heißen die neuen Landesmeisterteams der Cheer Community aus Lichtenberg. „Wir freuen uns sehr über die hervorragende Leistung der Teams bei dieser Landesmeisterschaft“, so Christian Roth, Vorsitzender der Dolphins. Die jüngsten Lichtenberger, die Dolphins Snow Whites, traten als Präsentationsteam ohne Wertung auf.

Beim MTV Salzgitter überzeugten vor allem die Duchess and the Duke im Senior Coed Level 3 mit Platz 2. Aber auch die Black Mosquitos im Junior Level 2 durften sich über ihren achten Platz jubeln. Denn mit den 6,10 Punkten haben sie die Qualifikation für die Regionalmeisterschaft geschafft. Die Tiny Mosquitos (Peewee, 5,15) scheiterten leider an der 6-Punkte-Hürde.

Ergebnisse der Landesmeisterschaft im Cheerleading

Junior Allgirl Level 3:

1. Dolphins Primadonnas 8,36

Junior Allgirl Level 4:

1. Sonics Aces (Vorsfelde) 8,20

Junior Cheer Level 1:

1. Dolphins Class1cs 8,40

Junior Cheer Level 2:

1. Dolphins Code Blue 7,74

...

8. Black Mosquitos 6,10

Peewee Cheer Level 0:

1. Dolphins Princesses 8,05

...

9. Tiny Mosquitos 5,15

Peewee Cheer Level 1:

1. Sharks Reign (Fallersl.) 8,40

Peewee Cheer Level 2:

1. Mini Pepper (Hannover) 5,26

Präsentation:

1. Dolphins Snow White ---

Senior Allgirl Level 2:

1. Silver Roses (Hildesh.) 4,42

Senior Allgirl Level 3:

1. Supersonics (Vorsfelde) 6,65

Senior Allgirl Level 4:

1. Dolphins Bellas 7,32

Senior Allgirl Level 5:

1. Dolphins Divas 7,14

Senior Allgirl Level 6:

1. Red Pepper 5,24

Senior Allgirl Level 7:

1. Wildcats Force (BS) 7,73

Senior Coed Level 2:

1. Dolphins Blacklight 5,74

Senior Coed Level 3:

1. Wildcats Storm (BS) 6,99

2. Duchess and the Duke 6,33

Senior Coed Level 4:

1. UBC Tigers Thunder 7,62

Senior Limited Coed Level 5:

1. Dolphins Revolution 6,74

