1. Kegel-Bundesliga TSV-Kegler peilen den ersten Auswärtspunkt an

Im Kellerduell der Kegel-Bundesliga hofft der TSV Salzgitter auf das Ende einer Serie. In den bisherigen sieben Auswärtsauftritten konnte der Aufsteiger noch keinen einzigen Zähler holen. Das soll sich am Samstag (13 Uhr) bei Union Gelsenkirchen ändern.

„Die scheinen momentan etwas angeschlagen zu sein. Auf so eine Gelegenheit, dass mal etwas zum Punkten angeboten wird, warten wir schon die ganze Saison“, gibt sich TSV-Sportwart Jörg Brandenburg angriffslustig. In der Tabelle liegt der TSV Salzgitter zwei Plätze vor dem Vorletzten aus Nordrhein-Westfalen – allerdings auch nur, weil die Partie gegen den KSC Hüttersdorf vom 17. Spieltag vorgezogen und mit 2:1 gewonnen wurde. Ansonsten stünden die beiden Kontrahenten vom Wochenende punktgleich da.

Die Gastgeber sind für den TSV keine Unbekannten, die Teams trafen in vielen Zweitliga-Jahren regelmäßig aufeinander und kennen sich daher gut. „Die Kunststoff-Bahnen dort sind bei Weitem nicht so ergiebig wie zum Beispiel die Ballerbude in Hüttersdorf. Es gibt nicht viele Wege zur Neun und Fehler verzeihen die Bahnen überhaupt nicht“, verlangt Brandenburg saubere Würfe von sich und seinen Mitstreitern.

Auftrieb geben sollen auch die beiden letzten Heimsiege, in denen eine ansteigende Form zu sehen war. Guten Mutes fahren Felix Simmert, Philipp Unger, Jörg Brandenburg, Carsten Warnecke, Andreas Twardowski und Dirk Henningsen „auf Schalke“. Ein kleines Fragezeichen steht hinter Henningsen, als Ersatz stünde Stefan Weber bereit. Ein Punktgewinn wäre enorm hilfreich im Kampf um den Klassenerhalt, und sei es auch nur der Zusatzpunkt aus der Unterwertung.

