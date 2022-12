TSV Salzgitter beendet Jahr ohne Punkt auf fremden Bahnen

Gelsenkirchen. Die Hoffnung war groß im Vorfeld – so groß wie die Enttäuschung am Ende für die Bundesliga-Kegler des TSV Salzgitter.

Trotz verheißungsvollen Starts gab es am Ende nur Ernüchterung im Lager von Kegel-Bundesligist TSV Salzgitter nach dem Auswärtsspiel auf Schalke. Gegen Union Gelsenkirchen unterlag der Aufsteiger im Kellerduell mit 4832:5203 Holz (22:56, 0:3).

Konkurrenz macht keinen Boden gut

Groß war die Hoffnung auf den ersten Zähler auf fremden Bahnen, denn die Unioner hatten zuletzt nur durchschnittliche Leistungen gezeigt. Und ein Zähler wäre so wertvoll gewesen, denn bei nur noch einem ausstehenden Auswärtsauftritt bei den daheim als einzige noch verlustpunktfreien SK Heiligenhaus ist der TSV auf Schützenhilfe angewiesen, sofern er seine Heimaufgaben löst, um die Abstiegsränge noch verlassen zu können. Denn auf den neunten und damit ersten Abstiegsplatz ist der TSV nach der Pleite in Gelsenkirchen zurückgefallen. Immerhin konnten außer den Schalkern die direkten Konkurrenten Münstermaifeld und Herford keinen Boden gutmachen.

Vorentscheidend sollte der Mittelblock werden. In diesem bauten die Gastgeber ihren Vorsprung von 32 auf 230 Holz aus. Zuvor waren Philipp Unger und Andreas Twardowski gut aus den Startblöcken gekommen. Unger spielte teilweise etwas zu scharf auf den glatten Bahnen und verpasste knapp eine Wertung (814/3 Holz). Die gelang Twardowski, der mit 833/7 Holz Jürgen Brennecke übertrumpfte.

Mittelblock ist chancenlos

Diesem Beispiel konnten Felix Simmert (792/2) und Stefan Weber (752/1), der für den kurzfristig ausgefallenen Carsten Warnecke eingesprungen war, nicht folgen. 198 Holz verloren sie zusammen auf die Gastgeber, die damit den Tagessieg sicher hatten. Und auch der Zusatzpunkt aus der Spielerwertung rückte für den TSV in weite Ferne. Dirk Henningsen (820/4) und Jörg Brandenburg (821/5) versuchten zwar alles, kamen jedoch vor allem in den Räumgassen nicht zurecht, während für die Gastgeber Stefan Tasche und Dirk Stieglitz aufdrehten. So gewann Gelsenkirchen letztendlich verdient.

„Das lief heute doch anders, als wir gedacht haben. Der erste Block ließ ja noch hoffen, alles war eng beieinander. In der Vergangenheit blieb es dann manchmal holprig bei Union, heute jedoch haben sie in der Mitte souverän gespielt und im Schlussblock haben die Gastgeber super stark gekegelt“, resümierte ein enttäuschter Jörg Brandenburg.

