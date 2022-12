Klarer Erfolg vor der Winterpause für die SG Salzgitter

Den dritten Erfolg in Serie feierte die SG STV/MTV Salzgitter in der Volleyball-Regionalliga. Gegen die GfL Hannover gelang die Revanche für die Hinspielniederlage mit 3:0 (25:21, 25:22, 25:23), womit die SG ihren zweiten Tabellenplatz behauptete und gut gelaunt in die kurze Weihnachtspause geht.

Erst kurz vor dem Spiel konnte Trainerin Bianca Kerkmann aufatmen, dass sich das Krankenlazarett gelichtet hatte und die SG eine Mannschaft auf das Feld stellen konnte. Und die machte ihre Aufgabe gut. Von Beginn an waren die Gastgeber konzentriert bei der Sache. Zu keinem Zeitpunkt konnte Hannover mehr als einen Punkt Vorsprung erspielen, während die SG in den entscheidenden Momenten immer die richtige Lösung fand.

„Wir haben auch ein bisschen von der Aufschlagschwäche der Hannoveraner profitiert und ihre anfangs starken Diagonalangriffe immer besser in den Griff bekommen“, fand der verletzte Daniel von Zepelin den Schlüssel zum Erfolg. Die Annahme hatte in der Tat keine Probleme, und damit konnte die SG kontrolliert die Angriffe einleiten.

Im ersten Satz holten sich die Hausherren eine frühe Drei-Punkte-Führung, die Hannover zum 14:14 ausglich. Doch dann legte die SG den Schalter wieder um und sicherte sich – angeführt vom offensiv mit sieben Punkten überragenden Christian Suchanek – den Durchgang.

Ähnliches Bild im zweiten Satz. Wieder erspielte sich die SG Vorteile und eine Drei-Punkte-Führung. Die GfL blieb jedoch erneut dran und egalisierte wiederum. Matti Baltzer übernahm auf der linken Seite Verantwortung und trug maßgeblich zum zweiten Satzgewinn bei.

Richtig eng wurde es im dritten Satz. Hannover bäumte sich noch einmal gegen die drohende Niederlage auf, und die Salzgitteraner konnten sich dieses Mal nicht absetzen. Im Gegenteil, beim 19:18 hatten die Gäste erstmals die Nase vorn. Doch das Team von Kerkmann gab sich keine Blöße, agierte weiter konzentriert und verfiel nie in Hektik. Vor allem Fabian Trost fand in den wichtigen Momenten die Lücke.

„Ich habe nicht mit diesem Spielverlauf gerechnet. Klar haben wir auf einen Sieg gehofft und sind letztendlich gut durch die Partie gekommen. Am Ende war unser Wille Ausschlag gebend, denn von den langen Ballwechseln haben wir keinen einzigen für uns entschieden. Umso schöner, dass wir trotzdem glatt gewonnen haben“, freute sich Bianca Kerkmann über den achten Saisonsieg.

MTV: Suchanek, J. Feustel, Trost, Hauberg, Schäfer, Schneider, Wieloch, Ludwigh, T. Feustel, Baltzer.

