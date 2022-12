LiSa-Luchse setzen sich oben fest

Salzgitter-Bad. Die HSG Liebenburg-Salzgitter feiert gegen die SG Zweidorf/Bortfeld II ihren zweiten Sieg in Folge.

Zufriedene Gesichter wohin man schaut: Die LiSa-Luchse feiern ihren sechsten Saisonsieg und haben sich in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt.

Den Schwung vom Überraschungscoup gegen Ehmen (32:30) nahm die HSG Liebenburg-Salzgitter (LiSa) mit ins letzte Spiel des Jahres der Handball-Regionsoberliga. Das Heimspiel gegen die Zweitvertretung der SG Zweidorf/Bortfeld entschieden die Lisa-Luchse mit 28:23 (16:11) für sich und festigten ihren vierten Tabellenplatz.

HSG Liebenburg/Salzgitter geht mit einem Sieg in die Weihnachtspause

„Wir wollten mit einem Erfolg in die Weihnachtspause gehen, das ist uns gelungen“, freute sich Trainer Torben Krause nach dem Abpfiff. Der Erfolg geriet nur in der Schlussphase kurzzeitig in Gefahr, als der Vorsprung der Luchse von 22:17 auf 23:21 (52. Minute) schmolz. Doch die Drachen aus dem Landkreis Peine verwarfen im Anschluss zweimal freistehend und die Luchse netzten mit dem jeweiligen Gegenangriff zur Vorentscheidung ein.

Den besseren Start erwischten die Gäste, doch ab der 8. Minute übernahmen die Gastgeber das Kommando. Gegen die etwas passive Abwehr der Bortfelder nutzte die HSG ihre Freiräume im Rückraum hervorragend aus. Vor allem Jannik Fürst zog ein ums andere Mal mit Anlauf zum Abschluss und war am Ende mit 13 Toren der Treffsicherste. Stück für Stück bauten die Luchse ihre hoch verdiente Führung bis zur Pause auf fünf Tore aus.

SG Zweidorf/Bortfeld kommt in Halbzeit 2 noch mal heran

Den Faden schienen die Gastgeber zu Beginn der zweiten Hälfte verloren zu haben. Im Angriff hakte es zunächst gewaltig, darunter zwei parierte Siebenmeter, und die Drachen kamen innerhalb von fünf Minuten auf 16:15 heran. Jannik Fürst und Tim Downar übernahmen Verantwortung und rissen das Ruder wieder herum. Speziell Downar brachte in ganz wichtigen Phasen dreimal den Ball im Kasten der Gäste unter und verhinderte damit den möglichen Anschluss der Drachen, die Spielmacher Fabian Matthes mit Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen versuchten.

Das finale Aufbäumen bekamen die LiSa-Luchse rechtzeitig unter Kontrolle und bejubelten ihren sechsten Saisonsieg, der das Spitzenquartett weiter eng beisammen hält. „Zwischenzeitlich haben wir etwas konfus agiert, aber die Abwehr hat einen guten Job erledigt, auch wenn sie in manchen Situationen etwas mutiger auf den Rückraum der Gäste hätte gehen können. Insgesamt haben wir heute eine tolle Leistung gezeigt“, sprach Torben Krause ein gemeinschaftliches Kompliment aus.

HSG LiSa: Klinke, Gedaschke – Fürst (13 Tore/3 Siebenmeter), Downar (5), Plumeyer (3), Matthes (2), Reske (2), Hanke (1), Rettberg (1), Schmidt (1), Hämpke, Nolte.

