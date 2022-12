RSV Germania Heere holt einen Titel

Das 46. Bezirkspokalfahren sowie das Finale im Kunst- und Einradsport fanden kürzlich in Gieboldehausen bei Duderstadt statt. Zu diesem Wettkampf hatten sich 32 Starterinnen und Starter gemeldet. Darunter auch Sportler vom RSV Germania Heere, der einen Titel mit nach Hause nahm.

Zahlreiche Treppchenplätze und ein Titel für den RSV Germania Heere

In der Altersklasse 1er Kunstradsport Schülerinnen U11 gingen gleich vier Sportlerinnen für den RSV an den Start. Luisa Waßmuß belegte in dieser Disziplin mit neuer Bestleistung den zweiten Platz. Direkt dahinter folgte die neue Nachwuchsfahrerinnen Clara Erven – ein toller Erfolg im ersten Wettkampf. Platz 4 und 5 gingen an Greta Böker und Lia Graf.

Im 1er Kunstradsport der Altersklasse Schülerinnen U15 siegte Antonia Wagner mit einer neuen Bestleistung. In der Disziplin 1er Kunstradsport Juniorinnen U19 belegte Annabell Wagner den vierten Platz, ebenfalls mit einer neuen Bestleistung. Bei ihrem ersten Start überhaupt kam Jule Gollmer in der Altersklasse 1er Kunstradsport Schülerinnen U13 außerdem zu einem beachtlichen siebten Platz. „Leider konnten an diesem Bezirkspokalfahren vier Sportlerinnen und Sportler krankheitsbedingt nicht teilnehmen“, berichtete Trainer Kai Wagner.

r.

