Nur ein SZ-Team übersteht die Vorrunde beim Fortuna-Cup

Gastgeber Fortuna Lebenstedt hat als einzige Salzgitteraner Mannschaft beim Fortuna-Cup in der Amselstieghalle die Vorrunde überstanden. Und das sogar ohne Punktverlust. In Gruppe B des letzten Hallenturniers des Jahres setzten sich die Krähenrieder mit drei Siegen durch. Union Salzgitter, der MTV Lichtenberg und der TSV Üfingen mussten vorzeitig die Koffer packen.

Gruppe A

Keine Überraschung in Gruppe A: Favorit Freie Turner Braunschweig setzte sich in beeindruckender Manier in der Vorrunde durch. Der Oberligist erzielte in jedem seiner drei Spiele vier Treffer und kassierte lediglich zwei. Hinter den Löwenstädtern zog Arminia Adersheim ins Halbfinale ein. Der Bezirksligist aus dem Landkreis Wolfenbüttel entschied das entscheidende letzte Spiel gegen Union Salzgitter für sich und warf die Eisernen aus Salzgitter-Bad noch aus dem Turnier. Der MTV Lichtenberg zahlte als punktloser Tabellenletzter indes Lehrgeld.

Vor allem in den Spielen gegen Adersheim (0:1) und im Derby gegen Union (0:4) zeigten die Blau-Gelben vom Lichtenberg nicht viel. „Wir wollten, dass die Jungs hier etwas in Bewegung kommen, das haben sie getan. Aber auch nicht mehr“, erklärte MTV-Trainer Stanislav Gross nach dem Vorrunden-Aus mit einem Lächeln und wollte die drei Niederlagen nicht zu scharf bewerten. „Wir haben mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft gespielt. Gerade gegen Teams wie die Freien Turner, die hier mit mindestens vier Stammspielern aus dem Oberliga-Team angetreten sind, hat man da wenig Chance“, sagte Gross, der beim 1:4 gegen die Turner sogar noch die beste Leistung seines Teams gesehen hatte.

Union Salzgitter verliert entscheidendes Spiel gegen Arminia Adersheim nach Führung

Auch Union hatte in der Auftaktpartie gegen die Braunschweiger beim 0:4 klar das Nachsehen. Allerdings steigerte sich die Mannschaft von Spielertrainer Jonas Teuber und konnte durch das 4:0 gegen Lichtenberg wieder aus eigener Kraft in die K.o.-Phase einziehen. Denn vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Arminia Adersheim, das zwischenzeitlich mit 1:4 gegen die Freien Turnern verloren hatte, standen die Eisernen punktgleich jedoch mit dem besseren Torverhältnis vor den Wolfenbüttelern. Ein Unentschieden hätte den Söltern also zum Weiterkommen gereicht.

Und die Partie begann hervorragend für die Truppe von Jonas Teuber. Der Spielertrainer brachte Union früh mit 1:0 in Führung. Diese hielt allerdings nur fünf Minuten, denn Holger Barbier glich aus. Dann sorgte Arminias Spielertrainer Garrit Golombek, der fast die komplette Hinrunde in der Bezirksliga aufgrund einer Knieverletzung gefehlt hatte, mit einem Doppelpack für die Entscheidung zugunsten seiner Adersheimer.

„Wir waren drauf und dran, das 2:0 zu machen. Und dann fehlt uns hinten raus ein bisschen die Cleverness“, sagte Teuber, der mit einem schmalen Kader in die Amselstieghalle gereist war. „Wir hatten zwei A-Jugendliche dabei. Die Jugend hat man meiner Mannschaft in der entscheidenden Phase angemerkt“, resümierte der Union-Coach.

Gruppe B

Das erste Spiel der Gruppe sollte gleichzeitig auch das entscheidende um den Gruppensieg werden. Und in diesem kam Fortuna Lebenstedt nicht gut aus den Startlöchern, wirkte gegen den Goslarer SC zu Beginn fahrig und kassierte fast folgerichtig den frühen 0:1-Rückstand. Doch im Anschluss steigerten sich die Hausherren und drehten die Partie in der Folge durch Dennis Schwarz und einen Doppelpack von Rick Liebig zum 3:1-Auftakterfolg.

Im Derby gegen den TSV Üfingen sah lange Zeit alles nach einer klaren Angelegenheit für die Fortunen aus, die bereits 2:0 führten. Doch der Anschlusstreffer von Marcel Peitzmann brachte noch einmal Spannung in die Partie. Wieder war es Liebig, der für die Entscheidung zugunsten der Lebenstedter sorgte.

Im Abschlussspiel gegen den SV Lengede blieb Fortuna-Keeper Simon Kässmann erstmals im Turnier ohne Gegentor. Seine Vordermänner blieben hingegen ihrer Linie treu und erzielten erneut drei Treffer. Neben Liebig waren diesmal Jan Pote und Luke Normann die Torschützen.

Trotz der Niederlagen gegen Lengede (0:2) und gegen Fortuna hatte der TSV Üfingen im letzten Spiel gegen Goslar mit einem hohen Sieg noch die Chance aufs Weiterkommen. Phillip Lüer brachte seine Farben in Führung. Doch Goslar drehte das Spiel binnen vier Minuten zum 3:1 – auch, weil Üfingen aufgrund einer Strafe in Unterzahl spielte. Somit zog Goslar ins Halbfinale ein und nicht der TSV. „Das ist nicht weiter tragisch. Der Fortuna-Cup war als Übungsturnier für die inoffizielle Stadtmeisterschaft gedacht“, sagte TSV-Trainer Frank Leitermann.

